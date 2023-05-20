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Ни уволиться, ни уйти на фронт: какая проблема постигла срочников из-за войны

20 мая 2023 06:08
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Срочная служба в Украине — адвокат указал на важные проблемы
Срочная служба в Украине. Фото: zoda.gov.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В сверхсложной ситуации оказались украинские срочники. Из-за действия военного положения и отмены демобилизации молодых ребят, которые проходят срочную службу с 2020 года, не могут уволить в запас или отправить на заслуженный отдых. Вовлекать их в боевые действия так же не имеют права. При этом заработную они плату получают в размере 420 грн.

На эту проблему обратил внимание адвокат Ростислав Кравец. Данный вопрос, который украинцы не могут обойти вниманием, он обсудил в своем YouTube-канале.

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По словам правозащитника, срочники стали фактически заложниками ситуации, оставшись без многих прав.

Да, военные, проходящие срочную службу:

  • не могут уволиться со службы;
  • должны находиться в воинских частях;
  • не могут получить отпуска;
  • не проходят никакого обучения или подготовки;
  • не имеют возможности учиться;
  • не вовлекаются в военные действия;
  • получают заработную плату в размере 350-700 грн. в месяц (средняя заработная плата составляет 420 грн.).

"На сегодняшний день действительно становится очень актуальным вопрос об увольнении срочников", — подчеркивает Кравец.

Адвокат убежден, что вопрос срочной службы следует принципиально изменить.

По его мнению, находящихся на срочной службе лиц нужно уже увольнять в запас.

"Так как им нужно учиться, им нужно заводить семьи, им нужно развиваться. Они не могут годами сидеть в казармах, ничего не делать. Мы понимаем, к чему это приводит", — говорит специалист.

Портной отмечает, что срочникам нужно дать возможность добровольно заключать контракт на службу. Он считает, что такое право должно действовать минимум на ближайшие 5-10 лет.

 

Что известно о срочной службе в Украине

12 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский упразднил весенний призыв на срочную военную службу.

Таким образом, военнослужащие, отслужившие сроки срочной службы, могут быть уволены в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

23 марта текущего года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9140, предусматривающий увольнение срочников со службы по соответствующему заявлению. Этот документ содержит две противоречивые позиции:

  • он якобы решает проблему, разрешая отставку;
  • в то же время, он фактически открывает возможность территориальным центрам комплектования и социальной поддержки мобилизовать человека и отправить на фронт.

Согласно данному документу, уволенные со срочной службы лица должны будут в течение пяти дней прибыть в ТЦК и стать на военный учет. Как считает Кравец, таких лиц сразу призовут, ведь у них есть опыт службы.

Выходит, что оставление казарм означает не отдых и возвращение в гражданскую жизнь, а дальнейшую службу, но уже с рисками для жизни и здоровья.

 

Что известно о срочной службе в Украине
Срочная служба в Украине. Фото: google.com

Напомним, Новини.LIVE писали, какие категории лиц могут быть уволены из армии во время войны.

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