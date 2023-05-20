Срочная служба в Украине — адвокат указал на важные проблемы

Срочная служба в Украине. Фото: zoda.gov.ua

В сверхсложной ситуации оказались украинские срочники. Из-за действия военного положения и отмены демобилизации молодых ребят, которые проходят срочную службу с 2020 года, не могут уволить в запас или отправить на заслуженный отдых. Вовлекать их в боевые действия так же не имеют права. При этом заработную они плату получают в размере 420 грн.

На эту проблему обратил внимание адвокат Ростислав Кравец. Данный вопрос, который украинцы не могут обойти вниманием, он обсудил в своем YouTube-канале.

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По словам правозащитника, срочники стали фактически заложниками ситуации, оставшись без многих прав.

Да, военные, проходящие срочную службу:

не могут уволиться со службы;

должны находиться в воинских частях;

не могут получить отпуска;

не проходят никакого обучения или подготовки;

не имеют возможности учиться;

не вовлекаются в военные действия;

получают заработную плату в размере 350-700 грн. в месяц (средняя заработная плата составляет 420 грн.).

"На сегодняшний день действительно становится очень актуальным вопрос об увольнении срочников", — подчеркивает Кравец.

Адвокат убежден, что вопрос срочной службы следует принципиально изменить.

По его мнению, находящихся на срочной службе лиц нужно уже увольнять в запас.

"Так как им нужно учиться, им нужно заводить семьи, им нужно развиваться. Они не могут годами сидеть в казармах, ничего не делать. Мы понимаем, к чему это приводит", — говорит специалист.

Портной отмечает, что срочникам нужно дать возможность добровольно заключать контракт на службу. Он считает, что такое право должно действовать минимум на ближайшие 5-10 лет.

Что известно о срочной службе в Украине

12 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский упразднил весенний призыв на срочную военную службу.

Таким образом, военнослужащие, отслужившие сроки срочной службы, могут быть уволены в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

23 марта текущего года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9140, предусматривающий увольнение срочников со службы по соответствующему заявлению. Этот документ содержит две противоречивые позиции:

он якобы решает проблему, разрешая отставку;

в то же время, он фактически открывает возможность территориальным центрам комплектования и социальной поддержки мобилизовать человека и отправить на фронт.

Согласно данному документу, уволенные со срочной службы лица должны будут в течение пяти дней прибыть в ТЦК и стать на военный учет. Как считает Кравец, таких лиц сразу призовут, ведь у них есть опыт службы.

Выходит, что оставление казарм означает не отдых и возвращение в гражданскую жизнь, а дальнейшую службу, но уже с рисками для жизни и здоровья.

Срочная служба в Украине. Фото: google.com

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