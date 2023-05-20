Срочная служба в Украине — адвокат указал на важные проблемы

Ни уволиться, ни уйти на фронт: какая проблема постигла срочников из-за войны
В сверхсложной ситуации оказались украинские срочники. Из-за действия военного положения и отмены демобилизации молодых ребят, которые проходят срочную службу с 2020 года, не могут уволить в запас или отправить на заслуженный отдых. Вовлекать их в боевые действия так же не имеют права. При этом заработную они плату получают в размере 420 грн.
На эту проблему обратил внимание адвокат Ростислав Кравец. Данный вопрос, который украинцы не могут обойти вниманием, он обсудил в своем YouTube-канале.
С какими проблемами столкнулись срочники в военное время
По словам правозащитника, срочники стали фактически заложниками ситуации, оставшись без многих прав.
Да, военные, проходящие срочную службу:
- не могут уволиться со службы;
- должны находиться в воинских частях;
- не могут получить отпуска;
- не проходят никакого обучения или подготовки;
- не имеют возможности учиться;
- не вовлекаются в военные действия;
- получают заработную плату в размере 350-700 грн. в месяц (средняя заработная плата составляет 420 грн.).
"На сегодняшний день действительно становится очень актуальным вопрос об увольнении срочников", — подчеркивает Кравец.
Адвокат убежден, что вопрос срочной службы следует принципиально изменить.
По его мнению, находящихся на срочной службе лиц нужно уже увольнять в запас.
"Так как им нужно учиться, им нужно заводить семьи, им нужно развиваться. Они не могут годами сидеть в казармах, ничего не делать. Мы понимаем, к чему это приводит", — говорит специалист.
Портной отмечает, что срочникам нужно дать возможность добровольно заключать контракт на службу. Он считает, что такое право должно действовать минимум на ближайшие 5-10 лет.
Что известно о срочной службе в Украине
12 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский упразднил весенний призыв на срочную военную службу.
Таким образом, военнослужащие, отслужившие сроки срочной службы, могут быть уволены в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".
23 марта текущего года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9140, предусматривающий увольнение срочников со службы по соответствующему заявлению. Этот документ содержит две противоречивые позиции:
- он якобы решает проблему, разрешая отставку;
- в то же время, он фактически открывает возможность территориальным центрам комплектования и социальной поддержки мобилизовать человека и отправить на фронт.
Согласно данному документу, уволенные со срочной службы лица должны будут в течение пяти дней прибыть в ТЦК и стать на военный учет. Как считает Кравец, таких лиц сразу призовут, ведь у них есть опыт службы.
Выходит, что оставление казарм означает не отдых и возвращение в гражданскую жизнь, а дальнейшую службу, но уже с рисками для жизни и здоровья.
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