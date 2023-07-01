За яких умов повістку можна проігнорувати — роз'яснення юриста

Українському військовозобов'язаному вручили повістку. Фото: facebook.com/Bilosh

Другий рік в Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки. Проте є певні правила та умови вручення цього документу.

У якому випадку українці можуть проігнорувати повістку, розповів адвокат, провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.

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Коли можна проігнорувати повістку

За словами правознавця, законодавство встановлює суворі вимоги до форми повістки, уповноважених осіб, які її вручають. Найголовніша умова — повістку має отримати особисто в руки військовозобов'язаний під підпис.

Так, якщо немає підпису, відеозапису чи свідків, то довести, що особа дійсно отримала повістку, досить складно.

Також, якщо повістка була вручена родичам військовозобов'язаного, її сміливо можна проігнорувати. Порядок вручення повістки родичам не регламентується жодним нормативно-правовим актом.

"Постановою Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів" №1487 від 30 грудня 2022 року визначено перелік уповноважених осіб, які можуть надати повістку. При тому, що на родичів або інших близьких військовослужбовців такі обов'язки щодо вручення не покладаються", — зазначив Маринич.

Варто зазначити, що документ, прикріплений до дверей житла або залишений у поштовій скриньці, також не може вважатися належним чином врученим. Адже довести, що особа, якій він призначався, його отримала, неможливо.

Військовозобов'язаному прийшла повістка. Фото: google.com

Які обов'язки мають військовозобов'язані

Варто пам'ятати не тільки про свої права, а й обов'язки. Відповідно до чинних правил призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні:

Перебувати на військовому обліку. Вчасно прибувати за повісткою ТЦК та СП на збірні пункти, призовні дільниці у строки, зазначені в отриманих ними документах. Проходити огляд та у разі необхідності лікування за рішенням ВЛК. Виконувати свій конституційний обов’язок перед державою. Проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі, проходити службу у військовому резерві. Прибувати до ТЦК та СП особисто для зняття з обліку. Особисто реєструватися в ТЦК та СП після зміни місця проживання. Особисто повідомляти про зміни персональних даних в ТЦК та СП. Регулярно особисто звіряти особисті дані в ТЦК та СП. Звіряти не рідше одного разу на 5 років власні персональні дані з обліковими даними ТЦК та СП. Щороку подавати документи, що підтверджують право на відстрочку від призову. Прибувати в ТЦК та СП особисто, якщо не прийшла повістка по призову.

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