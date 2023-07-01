При каких условиях повестку можно проигнорировать — разъяснение юриста

Украинскому военнообязанному вручили повестку. Фото: facebook.com/Bilosh

Второй год в Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки. Тем не менее есть определенные правила и условия вручения этого документа.

В каком случае украинцы могут проигнорировать повестку, рассказал адвокат, ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.

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Когда можно проигнорировать повестку

По словам правоведа, законодательство устанавливает строгие требования к форме повестки, уполномоченным лицам, которые ее вручают. Самое главное условие — повестку лицо должно получить лично в руки под подпись.

Так, если нет подписи, видеозаписи или свидетелей, то доказать, что человек действительно получил повестку, довольно сложно.

Также если повестка была вручена родственникам военнообязанного, ее смело можно проигнорировать. Порядок вручения повестки родственникам не регламентируется каким-либо нормативно-правовым актом.

"Постановлением Кабинета министров Украины "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" №1487 от 30 декабря 2022 определен перечень уполномоченных лиц, которые могут предоставить повестку. При том, что на родственников или других близких военнослужащих такие обязанности по вручению не возлагаются", — отметил Маринич.

Следует отметить, что документ, прикрепленный к двери жилья или оставленный в почтовом ящике, также не может считаться должным образом врученным. Ведь доказать, что лицо, которому он назначался, его получило, невозможно.

Военнообязанному пришла повестка. Фото: google.com

Какие обязанности имеют военнообязанные

Следует помнить не только о своих правах, но и об обязанностях. В соответствии с действующими правилами призывники, военнообязанные и резервисты должны:

Состоять на военном учете. Вовремя прибывать по повестке ТЦК и СП сборные пункты, призывные участки в сроки, указанные в полученных ими документах. Проходить осмотр и при необходимости лечения по решению ВВК. Выполнять свой конституционный долг перед государством. Проходить подготовку к военной службе, военную службу и выполнять военную обязанность в запасе, проходить службу в военном резерве. Прибывать в ТЦК и СП лично для снятия с учета. Лично регистрироваться в ТЦК и СП после смены места жительства. Лично сообщать об изменениях персональных данных ТЦК и СП. Регулярно лично сверяйте личные данные в ТЦК и СП. Сверять не реже одного раза в 5 лет персональные данные с учетными данными ТЦК и СП. Каждый год подавать документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва. Прибывать в ТЦК и СП лично, если не пришла повестка по призыву.

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