Хто з чоловіків має право перетинати кордон: відповіді на найпоширеніші питання

Перевірка документів у чоловіків на КПП. Фото: google

В Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення РФ. У зв'язку з цим для чоловіків призовного віку діє заборона на виїзд з країни. У той же час, є певні винятки.

Про це пише видання ZN.

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Чоловіки, які виключені з військового обліку

Відтак, повідомляється, що чоловіки, які виключені з військового обліку, можуть перетинати кордон за наявності відмітки в військово-обліковому документі про виключення за станом здоров'я (військовий квиток чи тимчасове посвідчення).

Чоловіки-опікуни дорослої особи

Також перетинати кордон під час воєнного стану можуть чоловіки-опікуни дорослої особи, яку суд визнав недієздатною і яких супроводжують для виїзду з України.

Для того, щоб перетнути кордон, потрібно мати відповідний документ про призначення опікунства.

Військові, які звільнилися зі служби

Як кажуть юристи, військові, які звільнилися зі служби, мають право на перетин кордону. Причиною для звільнення можуть бути стан здоров’я, вік або сімейні обставини.

Заброньовані працівники

Якщо працівникам видали бронь на військову службу, то перетинати кордон вони можуть на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Зокрема, йдеться про урядовців, народних депутатів, депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих за відповідними органами працівників та інших визначених категорій.

Чоловік, який має дружину з інвалідністю

У такому випадку дозволений перетин кордону, якщо:

особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність.

Водночас, варто пам'ятати, що з 1 серпня 2023 року змінилися правила мобілізації й нововведення торкнулися осіб, які мають родичів з інвалідністю.

"Які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю 1 чи 2 групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати", — йдеться у нововведенні.

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