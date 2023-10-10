Кто из мужчин имеет право пересекать границу: ответы на самые распространенные вопросы

Проверка документов у мужчин на КПП. Фото: google

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения РФ. В связи с этим для мужчин призывного возраста действует запрет на выезд из страны. В то же время есть определенные исключения.

Об этом пишет издание ZN.

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Мужчины, исключенные из военного учета

Следовательно, сообщается, что мужчины, исключенные из военного учета, могут пересекать границу при наличии отметки в военно-учетном документе об исключении по состоянию здоровья (военный билет или временное удостоверение).

Мужчины-опекуны взрослого лица

Также пересекать границу во время военного положения могут мужчины-опекуны взрослого лица, которого суд признал недееспособным и тех, кого сопровождают для выезда из Украины.

Для того чтобы пересечь границу, нужно иметь соответствующий документ о назначении опекунства.

Военные, которые уволились со службы

Как говорят юристы, уволившиеся со службы военные имеют право на пересечение границы. Причиной для увольнения могут быть состояние здоровья, возраст или семейные обстоятельства.

Забронированные работники

Если работникам выдали бронь на военную службу, то пересекать границу они могут на основании соответствующих решений о командировках. В частности, речь идет о чиновниках, народных депутатах, депутатах местных советов, судьях, прокурорах, государственных служащих, забронированных за соответствующими органами работников и других определенных категорий.

Мужчина, имеющий жену с инвалидностью

В таком случае разрешено пересечение границы, если:

лица, имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью и сопровождающих таких супругу (супруга) для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность.

В то же время следует помнить, что с 1 августа 2023 года изменились правила мобилизации и нововведения коснулись лиц, имеющих родственников с инвалидностью.

"Имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью 1 или 2 группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, в соответствии с законом их содержать", — говорится в нововведении.

Напомним, мы писали, могут ли водители за рулем избежать вручения повестки.