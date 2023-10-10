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Хто з чоловіків призовного віку може виїхати за кордон: пояснення адвоката

10 жовтня 2023 19:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Хто з чоловіків призовного віку може виїхати за кордон: пояснення адвоката
Умови виїзду чоловіків за кордон. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні під час дії воєнного стану деякі категорії чоловіків мають змогу виїжджати за кордон. Одна з таких причин — супровід рідних, що мають інвалідність.

Про це розповів адвокат Вадим Заворітний у коментарі РБК-Україна.

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Перетинати кордон під час воєнного стану можуть:

  • чоловіки, дружини яких мають інвалідність;
  • ті, у кого один з батьків чи батьків дружини (чоловіка) має інвалідність I або II групи;
  • чоловіки, які постійно доглядають за особами з інвалідністю I чи II групи.

Проте у правилах виїзду не уточнюється, яку групу інвалідності повинен мати родич.

"Це означає, що виїзд за кордон з метою супроводу можливий за наявності у дружини (чоловіка) в тому числі ІІІ групи інвалідності", – зазначив адвокат.

Які документи необхідні для виїзду

Перетин кордону можливий, якщо чоловік при собі має оригінали документів або нотаріально засвідчені копії, які підтверджують підстави для виїзду.

Наприклад, якщо ви супроводжуєте свою дружину, треба надати свідоцтво про шлюб і документ для підтвердження її інвалідності.

Також додатково потрібні документи, які підтверджують спільне місця проживання з такими людьми. 

"Зареєстроване чи задеклароване місце проживання має збігатися. Або можна надати акт встановлення факту здійснення догляду", — сказав Заворітний.

Також причину для виїзду чоловіка за кордон можна підтвердити документами про отримання компенсації (надбавки) на догляд (відповідно до Закону України "Про соціальні послуги").

Крім того, правилами передбачається, щоб людина з інвалідністю, яку супроводжує чоловік, перебували на консульському обліку за кордоном.

Водночас чоловік призовного віку зобов'язаний повернутися в Україну не пізніше строку повернення тієї людини, яку він супроводжує.

Нагадаємо, що працівники ДБР викрили на Буковині злочинну групу, яка займалася переправленням чоловіків призовного віку до Румунії. Очолив злочинну схему правоохоронець.

А в Одеській області прикордонники затримали чергову групу ухилянтів. Чоловіки призовного віку намагалися незаконно потрапити до Молдови.

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