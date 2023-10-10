Кто из мужчин призывного возраста может уехать за границу: объяснение адвоката

Условия выезда мужчин за границу. Фото: google.com

В Украине во время действия военного положения некоторые категории мужчин могут выезжать за границу . Одна из таких причин – сопровождение родных, имеющих инвалидность.

Об этом рассказал адвокат Вадим Заворотный в комментарии РБК-Украина.

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Имеющий законное право на выезд

Пересекать границу во время военного положения могут:

мужья, жены которых имеют инвалидность;

те, у кого один из родителей или родителей жены (супруга) имеет инвалидность I или II группы;

мужчины, которые постоянно ухаживают за лицами с инвалидностью I или II группы.

Однако в правилах выезда не уточняется, какую группу инвалидности должен иметь родственник.

"Это означает, что выезд за границу с целью сопровождения возможен при наличии у жены (супруга) в том числе ІІІ группы инвалидности", — отметил адвокат.

Какие документы необходимы для выезда

Пересечение границы возможно, если у мужчины есть оригиналы документов или нотариально заверенные копии, подтверждающие основания для выезда.

Например, если вы сопровождаете свою жену, нужно предоставить свидетельство о браке и документе для подтверждения ее инвалидности.

Также дополнительно требуются документы, подтверждающие общее местожительство с такими людьми.

"Зарегистрированное или задекларированное место жительства должно совпадать. Или можно предоставить акт установления факта осуществления ухода", — сказал Заворотный.

Также причину для выезда мужчины за границу можно подтвердить документами о получении компенсации (надбавки) по уходу (в соответствии с Законом Украины "О социальных услугах").

Кроме того, правилами предусматривается, чтобы человек с инвалидностью, сопровождаемый мужчиной, состоял на консульском учете за рубежом.

В то же время, мужчина призывного возраста обязан вернуться в Украину не позднее срока возвращения того человека, которого он сопровождает.

Напомним, что работники ДБР разоблачили на Буковине преступную группу, которая занималась переправкой мужчин призывного возраста в Румынию. Возглавил преступную схему правоохранитель.

А в Одесской области пограничники задержали очередную группу уклонистов. Мужчины призывного возраста пытались незаконно попасть в Молдову.