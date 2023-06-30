Якщо ви загубили військовий квиток: що робити, щоб уникнути штрафу

Військовозобов'язані у ТЦК та СП. Фото: Новини.LIVE

Військовий квиток повинні мати усі військовозобов’язані. Однак у житті трапляються різні випадки: як і будь-який документ, квиток можна загубити, випадково пошкодити або його можуть вкрасти.

Адвокат Ігор Ясько, керуючий партнер юридичної компанії Winner розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE, як діяти, якщо ви втратили або випадково зіпсували свій військовий квиток.

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Штраф за зіпсуття

Перш за все юрист попереджує, що якщо ви самі винні у зіпсуванні свого документа, вам може загрожувати штраф.

"Штраф за зіпсуття або недбале зберігання військово-облікових документів, яке спричинило їхню втрату, передбачається статтею 211 КУпАП. Розмір штрафу складає від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — тобто від 510 до 850 грн. Але в особливий період (у тому числі, під час воєнного стану) або у разі повторного вчинення такого правопорушення штраф буде більшим — від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 850 до 1700 грн", — пояснив Ігор Ясько.

Відновлення військового квитка

У будь-якому разі військовий квиток можна отримати повторно.

"Для цього військовослужбовці мають звернутися з рапортом до свого командира, а військовозобов’язані та резервісти — до керівника свого ТЦК із заявою. У заяві потрібно вказати обставини, за яких був втрачений квиток, та прохання про повторну його видачу", — розповів адвокат.

Також до заяви треба додати наступні документи:

паспорт;

фото 3х4;

пошкоджений документ або його залишки (за наявності);

витяг з наказу про результати службового розслідування або довідка з відділу поліції про те, що була написана заява про втрату (за наявності).

Що буде, якщо не відновити вчасно військовий квиток

Якщо ви не відновите квиток, це буде вважатися порушенням правил військового обліку, зазначає юрист.

"У такому разі до громадянина може бути застосовано штраф за статтею 210 КУпАП", — попередив Ігор Ясько.

Розмір штрафу складатиме від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 грн), а під час воєнного стану або в разі повторного правопорушення - від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

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