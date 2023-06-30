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Как восстановить утраченный военный билет: куда обращаться и какие документы подавать

30 июня 2023 22:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Если вы потеряли военный билет: что делать, чтобы избежать штрафа
Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: Новости.
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Военный билет должны иметь все военнообязанные. Однако в жизни бывают разные случаи: как и любой документ, билет можно потерять, случайно повредить или же его могут украсть.

Адвокат Игорь Ясько, управляющий партнер юридической компании Winner рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE, как следует действовать, если вы потеряли или случайно испортили свой военный билет.

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Штраф за испорчение

Прежде всего юрист предупреждает, что если вы сами виноваты в порче своего документа, вам может грозить штраф.

"Штраф за порчу или небрежное хранение военно-учетных документов, повлекшее их утрату, предусматривается статьей 211 КУоАП. Размер штрафа составляет от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан — то есть от 510 до 850 грн. Но в особый период (в том числе, во время военного положения) или в случае повторного совершения такого правонарушения штраф будет больше — от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 850 до 1700 грн", — объяснил Игорь Ясько.

Восстановление военного билета

Во любом случае, военный билет можно получить повторно.

"Для этого военнослужащие должны обратиться с рапортом к своему командиру, а военнообязанные и резервисты — к руководителю своего ТЦК с заявлением. В заявлении нужно указать обстоятельства, при которых был потерян билет, и просьбу о повторной его выдаче", — рассказал адвокат.

Также к заявлению нужно приложить следующие документы:

  • паспорт;
  • фото 3х4;
  • поврежденный документ или его остатки (при наличии);
  • выписку из приказа о результатах служебного расследования или справку из отдела полиции о том, что было написано заявление о потере (при наличии).

Что будет, если не восстановить вовремя военный билет

Если вы не восстановите билет, это будет считаться нарушением правил военного учета, отмечает юрист.

"В таком случае к гражданину может быть применен штраф по статье 210 КУоАП", — предупредил Игорь Ясько.

Размер штрафа будет составлять от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн), а во время военного положения или в случае повторного правонарушения — от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).

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