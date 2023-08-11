Чи потрібно йти в ТЦК після видачі "масових повісток": пояснення юристів

Військові пишуть на колінах. Фото: google.com

Нещодавно українці стурбували "загальні повістки", видачу яких здійснювали територіальні центри комплектування. Так, 19 червня Оболонський районний ТЦК в Києві видав наказ із вимогою з'явитися до центру протягом 10 днів всім військовозобов'язаним району, навіть якщо вони не отримали персональних повісток.

Про це повідомляє Телеграф.

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Що означає "загальна повістка"

Подібні ситуації до подій в Оболонського ТЦК повторилися й в Івано-Франківську та Чернігівському обласному ТЦК.

Однак ці події не означають, що "загальна повістка" є повісткою, що виписали на всіх.

"Мобілізація в країні триває з 24 лютого 2022 року і ці накази просто нагадують людям про неї. Ці накази видають увесь час. Вони завжди були, просто зараз на них звернулася особлива увага. Вони весь час видаються після продовження періоду мобілізації. Це просто додаткове оповіщення", — зазначив пресофіцер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Юрист Олександр Золотухін пояснив, що такі повістки слід розглядати як систему оповіщення людей про мобілізацію в країні.

Зазначається, що відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів (постанова КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1487), районні та міські ТЦК мають "організовувати оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки".

Чи є відповідальність за неявку до ТЦК за "загальною повісткою"

Так, загальне оповіщення не є повісткою. За словами юристів, має бути персональний виклик. Адже в статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" сказано, що під час мобілізації військовозобов'язані повинні з’явитися до військових частин чи ТЦК у вказаний в отриманих документах час: мобілізаційних розпорядженнях, повістках.

"Якщо йде мова про виклик конкретної людини, то цьому має передувати розпорядження військового комісара — начальника ТЦК, про те, що конкретна особа викликається з конкретної причини: для уточнення облікових даних, проходження медогляду чи мобілізації. Тільки після цього, у особи виникає обов’язок, щоб прибути до ТЦК та виконати це розпорядження. Загальне оголошення не створює правових обов’язків та наслідків. Так, є конституційний обов’язок чоловіка захищати державу, але щоб створити юридичні наслідки для конкретної особи стосовно її неприбуття до ТЦК, має бути персональне повідомлення", — пояснює Золотухін.

За словами адвоката Дмитра Бузанова, юридичні наслідки з'являються після персонального сповіщення з'явитися в ТЦК чи індивідуального порушення військовозобов'язаного. Тому повістка одна на всіх не може бути виписана.

"В один момент ТЦК не потрібні одразу всі військовозобов’язані. Потрібна певна категорія, для певних родів військ. Тому прибувати всім одразу не є логічно. Наприклад, якщо на Оболоні в один день до ТЦК прибудуть 10 тисяч осіб, а може й більше, то військкомат з такою кількістю людей не впорається. Тому й існують персональні повістки", — зазначив Олександр Золотухін.

Для чого видають "загальні повістки"

Фахівці зазначають, що подібні сповіщення у вигляді загальних повісток спрямовані на психологічний вплив.

"Такі накази військкомати просять ОСББ та ЖЕКи розвішувати на дошках оголошень, замість того, щоб останні рознесли поквартирно повістки. Та на мене така робота однакова, у плані витрати людських ресурсів. Видрукувати всім повідомлення і розкласти в поштові скриньки, де все одно лежать квитанції від комунальних служб, було б ефективніше. Там уже персонально буде вказано ПІБ. Так, вручено не під розписку, але ж і це оголошення — в нікуди", — додав Дмитро Бузанов.

Нагадаємо, що в Новому Бузі, що на Миколаївщині, місцеві жителі майже добу сиділи без води, бо працівники місцевого водоканалу звільнилися. Причиною є те, що вони отримали повістки, тому більш нікому було проводити ремонтні роботи.