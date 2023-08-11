На Миколаївщині люди лишилися без води через видачу повісток працівникам водоканалу

Працівники водоканалу проводять ремонтні роботи. Фото: Херсонський водоканал

У Новому Бузі, що на Миколаївщині, місцеві жителі майже добу сиділи без води, бо працівники місцевого водоканалу звільнилися. Причиною є те, що вони отримали повістки, тому більш нікому було проводити ремонтні роботи.

Про це повідомляє Преступности.НЕТ.

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У Новобузькій міській раді заявили, що співробітників КП "Водопровідні мережі" призвали до лав ЗСУ. Наразі замінити таких працівників не можуть.

"Не звертаючи уваги, що КП "Водопровідні мережі" належить до об’єктів критичної інфраструктури та забезпечує водою територію двох громад, працівники Новобузького територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату) вручили повістки працівникам, які займаються відновлювальними роботами з водозабезпечення та працюють на помпових станціях", — йдеться в повідомленні міськради.

Однак близько 11:20 міськрада оприлюднила в Facebook повідомлення, що тривають ремонтні роботи з відновлення водопостачання.

"З 10:00 вода почала поступати у водомережу міста", — йдеться у повідомленні.

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