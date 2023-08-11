Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow На Миколаївщині люди лишилися без води через видачу повісток працівникам водоканалу arrow

На Миколаївщині люди лишилися без води через видачу повісток працівникам водоканалу

11 серпня 2023 03:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На Миколаївщині люди лишилися без води через видачу повісток працівникам водоканалу
Працівники водоканалу проводять ремонтні роботи. Фото: Херсонський водоканал
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Новому Бузі, що на Миколаївщині, місцеві жителі майже добу сиділи без води, бо працівники місцевого водоканалу звільнилися. Причиною є те, що вони отримали повістки, тому більш нікому було проводити ремонтні роботи.

Про це повідомляє Преступности.НЕТ

Читайте також:

Працівники водоканалу звільнилися після того, як отримали повістки

У Новобузькій міській раді заявили, що співробітників КП "Водопровідні мережі" призвали до лав ЗСУ. Наразі замінити таких працівників не можуть.

"Не звертаючи уваги, що КП "Водопровідні мережі" належить до об’єктів критичної інфраструктури та забезпечує водою територію двох громад, працівники Новобузького територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату) вручили повістки працівникам, які займаються відновлювальними роботами з водозабезпечення та працюють на помпових станціях", — йдеться в повідомленні міськради.

Однак близько 11:20 міськрада оприлюднила в Facebook повідомлення, що тривають ремонтні роботи з відновлення водопостачання.

"З 10:00 вода почала поступати у водомережу міста", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок повномасштабної війни, що розв'язала Росія проти України, в нашій державі триває загальна мобілізація, якій підлягають військовозобов'язані від 18 до 60 років. Однак осінню, попри чотири етапи мобілізації, будуть призивати тих, хто може захищати країну.

Також ми писали, що під час загальної мобілізації, що триватиме приблизно до 15 листопада цьогоріч, в Україні призову підлягають чоловіки від 18 до 60 років. Однак є обмежено придатні, які також можуть принести користь країні. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Вибори під час війни: чи справді влада готується до перегонів. Ексклюзив

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз