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У МЗС прокоментували чутки про видачу повісток у посольствах за кордоном

11 серпня 2023 01:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У МЗС прокоментували чутки про видачу повісток у посольствах за кордоном
Процес вручення повістку військовозобов'язаному. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні триває загальна мобілізація чоловіків від 18 до 60 років. Однак через вимогу від закордонних дипустанов вести військовий облік, з'явилися побоювання й про видачу повісток. Речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував ці чутки.

Про це повідомляє Телеграф.

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Речник МЗС зазначив, що він про подібні ситуації в дипломатичних установах нічого не знає.

"Не чув про такі випадки", — заявив Ніколенко.

У пресслужбі МЗС також додали, що "зараз повістки не видають".

Зазначається, що під час оновлення правил військового обліку наприкінці минулого року з’явився пункт, що закордонні дипломатичні установи України мають вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних чоловіків та резервістів, які перебуваються на консульському обліку.

Нагадаємо, що керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко запропонував не випускати чоловіків з України ще три роки після перемоги. У мережі спалахнув скандал через таку ініціативу. Юрист пояснив, чи можливо це зробити та наскільки це законно. 

Також ми писали, що під час загальної мобілізації, що триватиме приблизно до 15 листопада цьогоріч, в Україні призову підлягають чоловіки від 18 до 60 років. Однак є обмежено придатні, які також можуть принести користь країні. 

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