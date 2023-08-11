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В МИД прокомментировали слухи о выдаче повесток в посольствах за рубежом

11 августа 2023 01:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В МИД прокомментировали слухи о выдаче повесток в посольствах за рубежом
Процесс вручения повестке военнообязанному. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине идет общая мобилизация мужчин от 18 до 60 лет. Однако из-за требования от зарубежных дипучреждений вести военный учет, появились опасения и о выдаче повесток. Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал эти слухи.

Об этом сообщает Телеграф.

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Спикер МИД отметил, что он о подобных ситуациях в дипломатических учреждениях ничего не знает.

"Не слышал о таких случаях", — заявил Николенко.

В пресс-службе МИД также добавили, что "сейчас повестки не выдают".

Отмечается, что при обновлении правил военного учета в конце прошлого года появился пункт, что зарубежные дипломатические учреждения Украины должны вести военный учет призывников, военнообязанных мужчин и резервистов, состоящих на консульском учете.

Напомним, что руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко предложил не выпускать мужчин из Украины еще три года после победы. В сети разразился скандал из-за такой инициативы. Юрист объяснил, возможно ли это сделать и насколько это законно.

Также мы писали, что во время общей мобилизации, которая продлится до 15 ноября этого года, в Украине призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет. Однако есть ограниченно пригодные, которые также могут принести пользу стране.

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