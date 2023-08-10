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Мобілізація в Україні: кого призвуть восени

10 серпня 2023 02:37
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Інна Буряк
редактор
Мобілізація в Україні: кого призвуть восени
Військові крокують із речами. Фото: Вечірній Київ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Внаслідок повномасштабної війни, що розв'язала Росія проти України, в нашій державі триває загальна мобілізація, якій підлягають військовозобов'язані від 18 до 60 років. Однак осінню, попри чотири етапи мобілізації, будуть призивати тих, хто може захищати країну.

Про це повідомляє Апостроф.

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Які етапи призову є в Україні

Зазначається, що в Україні є чотири етапи мобілізації, серед них:

  • перший етап, або оперативний резерв — військові з практичним бойовим досвідом, переважно чоловіки до 40 років, які брали участь в операціях на території АТО або ООС;
  • другий етап — колишні строковики та контрактники з військовим досвідом до 2014 року;
  • третій етап — офіцери запасу, не залучені до попередніх хвиль мобілізації, а також чоловіки, що завершили військові кафедри ВНЗ;
  • четвертий етап — всі чоловіки, готові до бойових дій без обмежень за віком чи станом здоров'я.

Кого призиватимуть осінню

Наразі в Україні не діють етапи мобілізації, оскільки сама мобілізація триває постійно. Більше того чоловіків від 18 до 60 років призиватимуть щонайменше до 18 листопада 2023 року.

Також кожна область має свій секретний мобілізаційний план.

"Мобілізація почалася 24 лютого минулого року і постійно триває. Ніяких хвиль мобілізації немає", — зазначив керівник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Нагадаємо, що в Верховній Раді подано новий законодавчий документ №9566, який передбачає коригування нормативів щодо мобілізації. Тепер акцент зроблено на залученні лише тих, хто виявляє патріотичні почуття та готовність захищати свою країну.

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