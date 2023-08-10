Мобилизация в Украине: кого призовут осенью

Военные шагают с вещами. Фото: Вечерний Киев

В результате полномасштабной войны, что развязала Россия против Украины, в нашем государстве продолжается всеобщая мобилизация, которой подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет. Однако осенью, несмотря на четыре этапа мобилизации, будут призывать тех, кто может защищать страну.

Об этом сообщает Апостроф.

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Какие этапы призыва есть в Украине

В Украине есть четыре этапа мобилизации, среди них:

первый этап или оперативный резерв — военные с практическим боевым опытом, преимущественно мужчины до 40 лет, принимавшие участие в операциях на территории АТО или ООС;

второй этап — бывшие срочники и контрактники с военным опытом до 2014 года;

третий этап — офицеры запаса, не вовлеченные в предыдущие волны мобилизации, а также мужчины, завершившие военные кафедры вуза;

четвертый этап — все мужчины, готовые к боевым действиям без ограничений по возрасту или состоянию здоровья.

Кого будут призывать осенью

Пока в Украине не действуют этапы мобилизации, поскольку сама мобилизация продолжается постоянно. Более того, мужчин от 18 до 60 лет будут призывать по меньшей мере до 18 ноября 2023 года.

Также каждая область имеет свой секретный мобилизационный план.

"Мобилизация началась 24 февраля прошлого года и постоянно продолжается. Никаких волн мобилизации нет", — отметил руководитель управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Напомним, что в Верховной Раде представлен новый законодательный документ №9566, предусматривающий корректировку нормативов по мобилизации. Теперь акцент сделан на привлечении только тех, кто проявляет патриотические чувства и готовность защищать свою страну.