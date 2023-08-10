Де можуть служити обмежено придатні чоловіки: пояснення юриста

Військові крокують плацом. Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Під час загальної мобілізації, що триватиме приблизно до 15 листопада цьогоріч, в Україні призову підлягають чоловіки від 18 до 60 років. Однак є обмежено придатні, які також можуть принести користь країні.

Видання НВ пояснило, куди можуть відправити на службу таку категорію чоловіків.

Читайте також:

Де можуть служити обмежено придатні

Зазначається, що у часи воєнного стану придатність чоловіка до служби може визначити військово-лікарська комісія. Після цього експерти з висновків лікарів визначають, чи є особа обмежено придатною або обмежено непридатною. Тобто таких громадян можуть мобілізувати, однак через стан здоров'я, місце служби й завдання відрізнятимуться.

Юрист Дмитро Дончак зазначив, що через "Положення про військово-лікарську експертизу" затверджене Наказом МОУ можна визначити, чи підпадає чоловік під категорію обмежено придатних.

"Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, — непридатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецозброєннях", — зазначено в повідомленні.

Таким чином обмежено придатні чоловіки можуть проходити службу в:

частинах;

військових комісаріатах;

установах, організаціях, навчальних закладах.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 9566, яким пропонується викликати чоловіків до ТЦК не врученням повістки, а через телефон або Інтернет. В мережі громадяни активно почали критикувати таку ініціативу, однак автор документа нардеп Георгій Мазурашу називає це маніпуляцією.