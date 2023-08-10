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Где могут служить ограниченно пригодные мужчины: объяснение юриста

10 августа 2023 04:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Где могут служить ограниченно пригодные мужчины: объяснение юриста
Военные шагают по плацу. Фото: Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во время общей мобилизации, которая продлится до 15 ноября этого года, в Украине призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет. Однако есть ограниченно пригодные, которые также могут принести пользу стране.

Издание НВ объяснило, куда могут отправить на службу такую категорию мужчин.

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Где могут служить ограниченно пригодные

Отмечается, что во время военного положения пригодность мужчины к службе может определить военно-врачебная комиссия. После этого эксперты по выводам врачей определяют, является ли лицо ограничено пригодным или ограничено непригодным. То есть таких граждан могут мобилизовать, однако из-за состояния здоровья и места службы задачи будут отличаться.

Юрист Дмитрий Дончак отметил, что из-за "Положения о военно-врачебной экспертизе" утвержденного Приказом МОУ можно определить, подпадает ли мужчина под категорию ограниченно пригодных.

"Лица, признанные ограниченно пригодными к военной службе, — непригодны к службе в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецвооружениях", — говорится в сообщении.

Таким образом ограниченно пригодные мужчины могут проходить службу в:

  • частях;
  • военных комиссариатах;
  • учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 9566, которым предлагается вызвать мужчин в ТЦК не вручением повестки, а через телефон или Интернет. В сети граждане активно начали критиковать подобную инициативу, однако автор документа нардеп Георгий Мазураш называет это манипуляцией.

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