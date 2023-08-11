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На Николаевщине люди остались без воды из-за выдачи повесток работникам водоканала

11 августа 2023 03:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На Николаевщине люди остались без воды из-за выдачи повесток работникам водоканала
Работники водоканала занимаются ремонтными работами. Фото: Херсонский водоканал
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Новом Буге Николаевской области местные жители почти сутки сидели без воды, потому что работники местного водоканала уволились. Причиной является то, что они получили повестки, поэтому больше некому было проводить ремонтные работы.

Об этом сообщает Преступности.НЕТ.

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Работники водоканала уволились после того, как получили повестки

В Новобугском городском совете заявили, что сотрудников КП "Водопроводные сети" призвали в ряды ВСУ. Пока заменить таких работников не могут.

"Не обращая внимания, что КП "Водопроводные сети" принадлежит к объектам критической инфраструктуры и обеспечивает водой территорию двух общин, работники Новобугского территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) вручили повестки работникам, которые занимаются восстановительными работами по водоснабжению и работают на помповых станциях", — говорится в сообщении горсовета.

Однако около 11:20 горсовет обнародовал в Facebook сообщение о продолжающихся ремонтных работах по восстановлению водоснабжения.

"С 10:00 вода начала поступать в водосеть города", — говорится в сообщении.

Напомним, что в результате полномасштабной войны, что развязала Россия против Украины, в нашем государстве продолжается общая мобилизация, которой подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет. Однако осенью, несмотря на четыре этапа мобилизации, будут призывать тех, кто может защищать страну.

Также мы писали, что во время общей мобилизации, которая продлится до 15 ноября этого года, в Украине призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет. Однако есть ограниченно пригодные, которые также могут принести пользу стране.

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