Нужно ли идти в ТЦК после выдачи "массовых повесток": объяснение юристов

Военные пишут на коленях. Фото: google.com

Недавно украинцы озаботились "общими повестками", выдачу которых осуществляли территориальные центры комплектования. Так, 19 июня Оболонский районный ТЦК в Киеве издал приказ с требованием явиться в центр в течение 10 дней для всех военнообязанных района, даже если они не получили персональных повесток.

Об этом сообщает Телеграф.

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Что означает "общая повестка"

Подобные ситуации, как в Оболонском ТЦК, повторились и в Ивано-Франковске и Черниговском областном ТЦК.

Однако эти события не означают, что "общая повестка" является повесткой, выписанной на всех.

"Мобилизация в стране продолжается с 24 февраля 2022 года и эти приказы просто напоминают людям о ней. Эти приказы выдают все время. Они всегда были, прямо сейчас на них обратилось особое внимание. Они все время выдаются после продления периода мобилизации. Это просто дополнительное оповещение", — отметил пресс-офицер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Юрист Александр Золотухин объяснил, что такие повестки следует рассматривать как систему оповещения людей о мобилизации в стране.

Отмечается, что согласно Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов (постановление КМУ от 30 декабря 2022 г. № 1487), районные и городские ТЦК должны "организовывать оповещения призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки".

Есть ли ответственность за неявку в ТЦК за "общей повесткой"

Так, общее оповещение не является повесткой. По словам юристов, должен быть персональный вызов. Ведь в статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" сказано, что во время мобилизации военнообязанные должны явиться в воинские части или ТЦК в указанное в полученных документах время: мобилизационные распоряжения, повестки.

"Если речь идет о вызове конкретного человека, то этому должно предшествовать распоряжение военного комиссара — начальника ТЦК, о том, что конкретное лицо вызывается по конкретной причине: для уточнения учетных данных, прохождения медосмотра или мобилизации. Только после этого у лица возникает обязанность, чтобы прибыть в ТЦК и выполнить это распоряжение. Общее объявление не создает правовых обязанностей и последствий. Да, есть Конституционная обязанность мужчины защищать государство, но чтобы создать юридические последствия для конкретного лица относительно его неприбытия в ТЦК, должно быть персональное сообщение", — объясняет Золотухин.

По словам адвоката Дмитрия Бузанова, юридические последствия возникают после персонального оповещения явиться в ТЦК или индивидуального нарушения военнообязанного. Поэтому повестка одна на всех не может быть выписана.

"В один момент ТЦК не нужны сразу все военнообязанные. Нужна определенная категория, для определенных родов войск. Поэтому прибывать всем сразу не логично. Например, если на Оболони в один день в ТЦК прибудут 10 тысяч человек, а может и больше, то военкомат с таким количеством людей не справится. Поэтому и существуют персональные повестки", — отметил Александр Золотухин.

Зачем выдают "общие повестки"

Специалисты отмечают, что подобные уведомления в виде общих повесток направлены на психологическое воздействие.

"Такие приказы военкоматы просят ОСМД и ЖЭКи развешивать на досках объявлений, вместо того, чтобы последние разнесли поквартирно повестки. Но на меня такая работа одинакова, в плане расходования человеческих ресурсов. Напечатать всем сообщения и разложить в почтовые ящики, где все равно лежат квитанции от коммунальных служб, было бы эффективнее. Там уже персонально будет указан ФИО. Да, вручено не под расписку, но и это объявление — в никуда", — добавил Дмитрий Бузанов.

Напомним, что в Новом Буге Николаевской области местные жители почти сутки сидели без воды, потому что работники местного водоканала уволились. Причиной этого есть то, что они получили повестки, поэтому больше некому было проводить ремонтные работы.