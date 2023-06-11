Адвокатка розповіла про випадки, де бронювання не звільняє чоловіків від служби

Бронювання від служби. Фото: Новини.LIVE

В Україні діє порядок бронювання військовозобов’язаних, а також порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Проте в деяких випадках бронювання не звільняє чоловіка від військової служби під час воєнного стану.

Про такі випадки розповіла адвокатка Вікторія Кравченко у своєму YouTube-каналі, передає "УНІАН".

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Особливості бронювання

Вона вирішила розглянути реальну ситуацію із життя. Чоловік з 14 березня 2022 року проходить військову службу у військовій частині у зв'язку з призовом під час мобілізації. Проте його підприємство забронювало працівників, тому з 29 березня він є заброньованим під час мобілізації та на воєнний час.

"Тобто офіційно чоловік має відстрочку, йому було офіційно надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації строком на 6 місяців. Потім цю відстрочку фактично ще декілька разів подовжували", — пояснила Кравченко.

За її словами, він вирішив звернутися з рапортом до військової частини, де проходить службу, щоб попросити негайно його звільнити. Проте у військовій частині його не звільняють з військової служби. На думку чоловіка, військова частина повинна звільнити його з військової служби, адже він фактично заброньований.

Після цього військовослужбовець звернувся до суду про захист своїх прав, але перша інстанція та апеляційна інстанція в задоволенні його позову відмовили. Але він не зупинився та пішов скаржитися до Верховного суду України.

Що відповіли у Верховному суді

Колегія суддів касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду у своєму рішенні фактично зауважила, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та звільнення з військової служби під час мобілізації — це різні поняття, які ґрунтуються на положеннях різних інститутів військового права.

"Бронювання стосується тільки військовозобов'язаних і є для них підставою для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Своєю чергою, звільнення з військової служби стосується військовослужбовців, тобто осіб, які проходять військову службу", — наголосила адвокатка.

Тому якщо чоловік заброньований, коли його ще не призвали, то він зможе використати відстрочку від мобілізації. Але якщо він вже служить, тобто є військовослужбовцем, то звільнитися на підставі його бронювання він вже не буде мати змоги.

Спрощення процедури бронювання працівників

Щоб допомогти українському бізнесу, уряд намагається вдосконалити процедуру бронювання працівників, розширюючи критерії визначення "критично важливих підприємств" та визначаючи конкретні терміни розгляду документів. Відповідну постанову №400 від 28 квітня 2023 року затвердив Кабінет міністрів України.

Адвокат, провідний юрисконсультант Nota Group Антон Маринич в інтерв'ю Mind детально розповів, як змінилася процедура від 2 травня 2023 року (з моменту набрання чинності постанови) і на що потрібно звернути увагу під час її проходження.

Нагадаємо, попри війну представники певних професій повинні продовжувати виконувати свої посадові обов’язки, а отже їх бронюють від мобілізації. Заброньовані працівники мають право й на виїзд з України, проте за певних умов.