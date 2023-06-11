Адвокат рассказала о случаях, где бронирование не освобождает мужчин от службы

Бронирование от службы. Фото: Новини.LIVE

В Украине действует порядок бронирования военнообязанных, а также порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Однако в некоторых случаях бронирование не освобождает мужчину от военной службы во время военного положения.

О таких случаях рассказала адвокат Виктория Кравченко в своем YouTube-канале, передает "УНИАН".

Читайте также:

Особенности бронирования

Она решила рассмотреть реальную ситуацию из жизни. Мужчина с 14 марта 2022 проходит военную службу в воинской части в связи с призывом во время мобилизации. Однако его предприятие забронировало работников, поэтому с 29 марта он забронирован во время мобилизации и на военное время.

"То есть официально мужчина имеет отсрочку, ему была официально предоставлена отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации сроком на 6 месяцев. Затем эту отсрочку фактически еще несколько раз продлевали", — объяснила Кравченко.

По ее словам, он решил обратиться с рапортом в воинскую часть, где проходит службу, чтобы попросить немедленно его уволить. Однако в воинской части его не увольняют с военной службы. По мнению мужчины, воинская часть должна уволить его с военной службы, ведь он фактически забронирован.

После этого военнослужащий обратился в суд о защите своих прав, но первая инстанция и апелляционная инстанция в удовлетворении его иска отказали. Но он не остановился и пошел жаловаться в Верховный суд Украины.

Ответившие в Верховном суде

Коллегия судей кассационного административного суда в составе Верховного суда в своем решении фактически отметила, что отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации и освобождения от военной службы во время мобилизации — это разные понятия, основанные на положениях разных институтов военного права.

"Бронирование касается только военнообязанных и является для них основанием для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. В свою очередь, увольнение с военной службы касается военнослужащих, то есть лиц, проходящих военную службу", — подчеркнула адвокат.

Поэтому если мужчина забронирован, когда его еще не призвали, он сможет использовать отсрочку от мобилизации. Но если он уже служит, то есть является военнослужащим, то уволиться на основании его бронирования он уже не сможет.

Упрощение процедуры бронирования работников

Чтобы помочь украинскому бизнесу, правительство пытается усовершенствовать процедуру бронирования работников, расширяя критерии определения "критически важных предприятий" и определяя конкретные сроки рассмотрения документов. Соответствующее постановление №400 от 28 апреля 2023 года утвердил Кабинет министров Украины.

Адвокат, ведущий юрисконсультант Nota Group Антон Маринич в интервью Mind подробно рассказал, как изменилась процедура от 2 мая 2023 года (с момента вступления постановления в силу) и на что нужно обратить внимание во время ее прохождения.

Напомним, несмотря на войну, представители определенных профессий должны продолжать выполнять свои должностные обязанности, а значит их бронируют от мобилизации. Забронированные работники имеют право и на выезд из Украины, но при определенных условиях.