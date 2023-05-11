Як правильно медитувати?

Медитація це не лише модне словечко, але і дуже корисна практика! Фото: Pexels

При слові "медитація" в уяві українця зринає пафосна картинка із журналу, на якій викладач йоги сидить в позі лотоса на березі океану… Втім, медитація — це не лише модне слово, але і дуже древня й корисна практика, яка допомагає навчитися контролювати власні думки. А оскільки в умовах війни й постійного стресу це вміння може врятувати психіку, далі розповімо про види медитації й про те, як медитувати правильно. Про це пишуть "News-medical".

Види медитації

Існує кілька видів медитації. Ви можете обрати один із типів чи практикувати всі за бажання, чи по-черзі.

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1. Медитація на думках. Якщо ви думали, що медитація — це процес, коли людина примушує себе не думати, то ви помилялися, адже якщо ви початківець, то припинити потік думок практично неможливо. Якщо ви вирішили медитувати, то для початку варто навчитися просто відсторонюватися від того, про що ви думаєте. Прийміть у зручну позу — сядьте рівно або ляжте — і спробуйте протягом кількох хвилин просто поспостерігати за думками, які з’являтимуться у вашій голові, ніяк на них не реагуючи.

2. Концентрація на відчуттях і диханні. Спробуйте послідкувати за тим, як повітря рухається дихальними шляхами вгору-вниз, прислухайтеся до відчуттів у животі, "пройдіться" увагою по власній шкірі. Спробуйте "піднятися" увагою від стоп до голови відслідковуючи, як змінюватимуться відчуття.

3. На звуках. Спробуйте сконцентруватися на звуках, які вас оточують: всіх відразу чи певному. Шум машин за вікном, тріпотіння листочків на кущах, шум від кроків кота, дзижчання мухи — предметом вашої уваги може стати будь-що.

4. На предметі. Спробуйте сконцентрувати увагу на книзі, листочку, хмарках чи воді, що тече. Уважно спостерігайте за тим, як міниться потік, розгляньте найдрібніші деталі паперу чи поспостерігайте за тим, які змінюється візерунок хмари… Після такої концентрації кольори ще довго здаватимуться яскравішими.

5. На рухах. Повільно повторюйте один і той же рух рукою чи повільно рухайтеся по кімнаті.

6. На повторення. Повторюйте про себе мантру або звук, що допоможе зосередити розум і увійти в стан глибокої релаксації.

7. Візуалізація. Цей тип медитації передбачає створення уявного образу або сценарію, який сприяє розслабленню або відчуттю благополуччя.

Почніть з коротких сеансів медитації та поступово збільшуйте тривалість. Якщо протягом перших кількох місяців ви ловитимете себе на тому, що концентрація постійно втрачається, не варто себе сварити — це абсолютно нормально. Будьте терплячими та добрими до себе та пам’ятайте, що медитація — це уміння, для розвитку якого потрібен час і практика. Нещодавно ми писали про 5 чаїв, які заспокоюють нерви, тому якщо ви хочете провести релакс-вечір, прочитайте про це тут.

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