Как правильно медитировать?

Медитация — это не только модное словечко, но и очень полезная практика! Фото: Pexels

При слове "медитация" в воображении украинца возникает пафосная картинка из журнала, на которой преподаватель йоги сидит в позе лотоса на берегу океана… Впрочем, медитация — это не только модное слово, но и очень древняя и полезная практика, которая помогает научиться контролировать собственные мысли. А поскольку в условиях войны и постоянного стресса это умение может спасти психику, дальше расскажем о видах медитации и о том, как медитировать правильно. Об этом пишут "News-medical".

Виды медитации

Существует несколько видов медитации. Вы можете выбрать один из типов или практиковать все по желанию или по очереди.

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1. Медитация на мыслях. Если вы думали, что медитация — это процесс, когда человек заставляет себя не думать, вы ошиблись, ведь если вы начинающий, то прекратить поток мыслей практически невозможно. Если вы решили медитировать, то для начала следует научиться просто отстраняться от того, о чем вы думаете. Примите в удобную позу — сядьте ровно или лягте — и попробуйте в течение нескольких минут просто понаблюдать за мыслями, которые будут появляться в вашей голове, никак на них не реагируя.

2. Концентрация на ощущениях и дыхании. Попытайтесь последить за тем, как воздух двигается дыхательными путями вверх-вниз, прислушивайтесь к ощущениям в животе, "пройдитесь" вниманием по собственной коже. Попытайтесь "подняться" вниманием от стоп к голове отслеживая, как будут меняться ощущения.

3. На звуках. Попробуйте сконцентрироваться на окружающих вас звуках: всех сразу или определенном. Шум машин за окном, трепетание листочков на кустах, шум от шагов кота, жужжание мухи – предметом вашего внимания может стать что угодно.

4. На предмете. Попробуйте сконцентрировать внимание на книге, листочке, облаках или текущей воде. Внимательно наблюдайте за тем, как меняется поток, рассмотрите мельчайшие детали бумаги или понаблюдайте за тем, как изменяется узор облака… После такой концентрации цвета еще долго будут казаться ярче.

5. На движениях. Медленно повторяйте одно и то же движение рукой или медленно двигайтесь по комнате.

6. Повторение. Повторяйте про себя мантру или звук, что поможет сосредоточить рассудок и войти в состояние глубокой релаксации.

7. Визуализация. Этот тип медитации предполагает создание воображаемого образа или сценария, способствующего расслаблению.

Начните с коротких сеансов медитации и постепенно увеличивайте время. Если в течение первых нескольких месяцев вы будете ловить себя на том, что концентрация постоянно теряется, то не ругайте себя — это абсолютно нормально. Будьте терпеливы и добры к себе и помните, что медитация — это умение, для развития которого нужно время и практика. Недавно мы писали о 5 чаях, успокаивающих нервы, поэтому если вы хотите провести релакс-вечер, прочтите об этом здесь.

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