Названо вид напоїв, що провокує п'ять видів раку

Ризик розвитку п'яти різних видів раку збільшується, якщо регулярно вживати алкогольні напої.

До такого висновку прийшли вчені у Великобританії. Згідно з даними Cancer Research UK, провокує виникнення раку алкоголь трьома способами, передає Express.

Алкогольні напої можуть пошкоджувати клітини в організмі, перетворюючись в ацетальдегід. Він в свою чергу викликає поділ клітин. Також алкоголь підвищує рівень інсуліну і естрогену. Ці гормони також сприяють поділу клітин, будучи хімічними посередниками. Третій спосіб-зниження місцевого імунітету. Алкоголь сприяє зміні клітин і підвищує ймовірність того, що область в роті і горлі буде більше поглинати шкідливих речовин.

"Це полегшує проникнення канцерогенних речовин, наприклад, що містяться в сигаретному димі, вклітки і заподіяння їм пошкоджень", – заявили в Cancer Research UK.

У той же час у звітах MDLinx говориться, що вживання алкоголю є основним фактором ризику деяких видів раку голови і шиї, наприклад раку порожнини рота, горла і гортані. При цьому ризик отримати рак у людей, які курять, набагато вище.

Також часте вживання алкогольних напоїв може привести до запалення і рубцювання печінки. Вчені вважають, що це теж впливає на фактор розвитку раку.