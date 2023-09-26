Зарплати у понад 200 тис. грн — в уряді оприлюднили актуальні вакансії

Працівники керівної ланки. Фото: google.com

У Кабінеті міністрів України (КМУ) оприлюднили перелік вакансій, які зараз актуальні на ринку праці. Зокрема, на порталі Служби зайнятості є пропозиції роботи з дуже високою заробітною платнею.

Про це інформує пресслужба уряду.

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Як зазначається, на Єдиному порталі вакансій, який створили спільними зусиллями Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів з пошуку роботи, щодня налічується понад 220 тисяч пропозицій роботи.

Водночас, у базі даних Державної служби зайнятості зараз є 65 тисяч актуальних вакансій.

Список із професій за кількістю наявних пропозицій роботи на сьогодні такий:

продавець-консультант — 9,37 тис. вакансій;

менеджер з продажу — 7,41 тис. вакансій;

кухар — 6,05 тис. вакансій;

бухгалтер — 5,96 тис. вакансій;

вантажник — 4,34 тис. вакансій;

лікар — 3,38 тис. вакансій;

швачка — 2,81 тис. вакансій;

бариста — 2,38 тис. вакансій;

водій автотранспортних засобів — 2,33 тис. вакансій;

машиніст — 2,03 тис. вакансій.

Які зарплати пропонують

Середній розмір заробітної платні за вакансіями, що подаються до Служби зайнятості, становить 11 тис. гривень. Зокрема, зарплати такі:

керівники, менеджери — 13 тис. гривень;

професіонали, кваліфіковані робітники — 12 тис. гривень;

працівники сфери торгівлі та послуг — 11 тис. гривень.

Також на порталі є пропозиції із суттєво більшим розміром заробітної платні. З-поміж них:

менеджер з продажу — 275 тис. гривень;

лікар — 120 тис. гривень;

бухгалтер — 80 тис. гривень.

Як зазначають в уряді, високий рівень оплати праці українські роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах.

Іноді вимагають наявності у претендентів високого рівня освіти, знання мов, уміння працювати у стресових ситуаціях та вирішувати складні виробничі проблеми. Також на рівень оплати праці впливає наявність певних здібностей та навичок, такі, як гнучкість, комунікабельність, адаптивність.

Більше про роботу

Нагадаємо, в Україні для роботодавців посилять відповідальність за затримку виплати заробітної плати. Очікується, що компанії муситимуть платити компенсації працівникам.

Також ми писали, що Міністерство економіки в рамках підготовки проєкту закону про державний бюджет на 2024 рік спрогнозувало основні макроекономічні показники, зокрема споживчі ціни, середні зарплати, рівень безробіття і динаміку ВВП протягом року.