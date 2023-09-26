Зарплати у понад 200 тис. грн — в уряді оприлюднили актуальні вакансії

Зарплата у 275 тис. грн: в уряді оприлюднили актуальні вакансії
У Кабінеті міністрів України (КМУ) оприлюднили перелік вакансій, які зараз актуальні на ринку праці. Зокрема, на порталі Служби зайнятості є пропозиції роботи з дуже високою заробітною платнею.
Про це інформує пресслужба уряду.
Кого найбільше шукають роботодавці
Як зазначається, на Єдиному порталі вакансій, який створили спільними зусиллями Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів з пошуку роботи, щодня налічується понад 220 тисяч пропозицій роботи.
Водночас, у базі даних Державної служби зайнятості зараз є 65 тисяч актуальних вакансій.
Список із професій за кількістю наявних пропозицій роботи на сьогодні такий:
- продавець-консультант — 9,37 тис. вакансій;
- менеджер з продажу — 7,41 тис. вакансій;
- кухар — 6,05 тис. вакансій;
- бухгалтер — 5,96 тис. вакансій;
- вантажник — 4,34 тис. вакансій;
- лікар — 3,38 тис. вакансій;
- швачка — 2,81 тис. вакансій;
- бариста — 2,38 тис. вакансій;
- водій автотранспортних засобів — 2,33 тис. вакансій;
- машиніст — 2,03 тис. вакансій.
Які зарплати пропонують
Середній розмір заробітної платні за вакансіями, що подаються до Служби зайнятості, становить 11 тис. гривень. Зокрема, зарплати такі:
- керівники, менеджери — 13 тис. гривень;
- професіонали, кваліфіковані робітники — 12 тис. гривень;
- працівники сфери торгівлі та послуг — 11 тис. гривень.
Також на порталі є пропозиції із суттєво більшим розміром заробітної платні. З-поміж них:
- менеджер з продажу — 275 тис. гривень;
- лікар — 120 тис. гривень;
- бухгалтер — 80 тис. гривень.
Як зазначають в уряді, високий рівень оплати праці українські роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах.
Іноді вимагають наявності у претендентів високого рівня освіти, знання мов, уміння працювати у стресових ситуаціях та вирішувати складні виробничі проблеми. Також на рівень оплати праці впливає наявність певних здібностей та навичок, такі, як гнучкість, комунікабельність, адаптивність.
Більше про роботу
Нагадаємо, в Україні для роботодавців посилять відповідальність за затримку виплати заробітної плати. Очікується, що компанії муситимуть платити компенсації працівникам.
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