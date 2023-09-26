Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Зарплата у 275 тис. грн: в уряді оприлюднили актуальні вакансії arrow

Зарплата у 275 тис. грн: в уряді оприлюднили актуальні вакансії

26 вересня 2023 13:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати у понад 200 тис. грн — в уряді оприлюднили актуальні вакансії
Працівники керівної ланки. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Кабінеті міністрів України (КМУ) оприлюднили перелік вакансій, які зараз актуальні на ринку праці. Зокрема, на порталі Служби зайнятості є пропозиції  роботи з дуже високою заробітною платнею.

Про це інформує пресслужба уряду.

Читайте також:

Кого найбільше шукають роботодавці

Як зазначається, на Єдиному порталі вакансій, який створили спільними зусиллями Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів з пошуку роботи, щодня налічується понад 220 тисяч пропозицій роботи.

Водночас, у базі даних Державної служби зайнятості зараз є 65 тисяч актуальних вакансій.

Список із професій за кількістю наявних пропозицій роботи на сьогодні такий:

  • продавець-консультант — 9,37 тис. вакансій;
  • менеджер з продажу — 7,41 тис. вакансій;
  • кухар — 6,05 тис. вакансій;
  • бухгалтер — 5,96 тис. вакансій;
  • вантажник — 4,34 тис. вакансій;
  • лікар — 3,38 тис. вакансій;
  • швачка — 2,81 тис. вакансій;
  • бариста — 2,38 тис. вакансій;
  • водій автотранспортних засобів — 2,33 тис. вакансій;
  • машиніст — 2,03 тис. вакансій.

Які зарплати пропонують

Середній розмір заробітної платні за вакансіями, що подаються до Служби зайнятості, становить 11 тис. гривень. Зокрема, зарплати такі:

  • керівники, менеджери — 13 тис. гривень;
  • професіонали, кваліфіковані робітники — 12 тис. гривень;
  • працівники сфери торгівлі та послуг — 11 тис. гривень.

Також на порталі є пропозиції із суттєво більшим розміром заробітної платні. З-поміж них:

  • менеджер з продажу — 275 тис. гривень;
  • лікар — 120 тис. гривень;
  • бухгалтер — 80 тис. гривень.

Як зазначають в уряді, високий рівень оплати праці українські роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах.

Іноді вимагають наявності у претендентів високого рівня освіти, знання мов, уміння працювати у стресових ситуаціях та вирішувати складні виробничі проблеми. Також на рівень оплати праці впливає наявність певних здібностей та навичок, такі, як гнучкість, комунікабельність, адаптивність.

Більше про роботу

Нагадаємо, в Україні для роботодавців посилять відповідальність за затримку виплати заробітної плати. Очікується, що компанії муситимуть платити компенсації працівникам.

Також ми писали, що Міністерство економіки в рамках підготовки проєкту закону про державний бюджет на 2024 рік спрогнозувало основні макроекономічні показники, зокрема споживчі ціни, середні зарплати, рівень безробіття і динаміку ВВП протягом року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз