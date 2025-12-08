Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Погода в Україні сьогодні — де буде мороз, а де —дощ

Погода в Україні сьогодні — де буде мороз, а де —дощ

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 06:25
Погода сьогодні, 8 грудня, в Україні — Укргідрометцентр
Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: pro.te.ua

Прогноз погоди в Україні на неділю, 8 листопада, надали синоптики. Буде хмарно. Удень у південних і центральних областях місцями пройде невеликий дощ, а на решті території опадів не передбачається.

Про це в суботу, 7 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 8 грудня 

Погода в Україні 8 грудня
Карта 'Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У західних областях уночі те вранці місцями виникне туман. Вітер із південного сходу та сходу сягне 7–12 м/с, а місцями в південно-східних регіонах — 15–20 м/с.

Температури в Україні 8 грудня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

Уночі стовпчики термометрів знизяться до -3...+2 °С, а вдень очікується 0...+5 °С. Найтепліше буде на Закарпатті та півдні: уночі +1...+6 °С, удень +4...+9 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно. Без істотних опадів. Південно-східний і східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура на Київщині — -3..+2 °С, а в Києві — близько 0 °С. Удень у столиці повітря прогріється до +2...+4 °С, а в області — до 0...+5 °С.

Нагадаємо, 7 грудня в деяких регіонах України було тепло, як весною. Повітря вдень прогрілося до +10...+11 °С.

Раніше синоптик Наталія Голеня спрогнозувала, що у грудні температура повітря в Україні перевищить кліматичну норму. На півдні в деякі дні очікується до +12 °С.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації