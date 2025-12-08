Погода сьогодні, 8 грудня, в Україні — Укргідрометцентр

Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: pro.te.ua

Прогноз погоди в Україні на неділю, 8 листопада, надали синоптики. Буде хмарно. Удень у південних і центральних областях місцями пройде невеликий дощ, а на решті території опадів не передбачається.

Про це в суботу, 7 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 8 грудня

Карта 'Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У західних областях уночі те вранці місцями виникне туман. Вітер із південного сходу та сходу сягне 7–12 м/с, а місцями в південно-східних регіонах — 15–20 м/с.

Карта температур від Meteopost.com

Уночі стовпчики термометрів знизяться до -3...+2 °С, а вдень очікується 0...+5 °С. Найтепліше буде на Закарпатті та півдні: уночі +1...+6 °С, удень +4...+9 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно. Без істотних опадів. Південно-східний і східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура на Київщині — -3..+2 °С, а в Києві — близько 0 °С. Удень у столиці повітря прогріється до +2...+4 °С, а в області — до 0...+5 °С.

Нагадаємо, 7 грудня в деяких регіонах України було тепло, як весною. Повітря вдень прогрілося до +10...+11 °С.

Раніше синоптик Наталія Голеня спрогнозувала, що у грудні температура повітря в Україні перевищить кліматичну норму. На півдні в деякі дні очікується до +12 °С.