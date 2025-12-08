Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Погода в Украине сегодня — где будет мороз, а где — дождь

Погода в Украине сегодня — где будет мороз, а где — дождь

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 06:25
Погода сегодня, 8 декабря, в Украине — Укргидрометцентр
Люди идут по улице во время дождя. Фото иллюстративное: pro.te.ua

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 8 ноября, дали синоптики. Будет облачно. Днем в южных и центральных областях местами пройдет небольшой дождь, а на остальной территории осадков не предвидится.

Об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 8 декабря

Погода в Украине 8 декабря 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В западных областях ночью и утром местами возникнет туман. Ветер с юго-востока и востока достигнет 7–12 м/с, а местами в юго-восточных регионах — 15–20 м/с.

Температуры в Украине 8 декабря 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

Ночью столбики термометров снизятся до -3...+2 °С, а днем ожидается 0...+5 °С. Теплее всего будет на Закарпатье и юге: ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно. Без существенных осадков. Юго-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура на Киевщине — -3..+2 °С, а в Киеве — около 0 °С. Днем в столице воздух прогреется до +2...+4 °С, а в области — до 0...+5 °С.

Напомним, 7 декабря в некоторых регионах Украины было тепло, как весной. Воздух днем прогрелся до +10...+11 °С.

Ранее синоптик Наталья Голеня спрогнозировала, что в декабре температура воздуха в Украине превысит климатическую норму. На юге в некоторые дни ожидается до +12 °С.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации