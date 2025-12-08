Погода сегодня, 8 декабря, в Украине — Укргидрометцентр

Люди идут по улице во время дождя. Фото иллюстративное: pro.te.ua

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 8 ноября, дали синоптики. Будет облачно. Днем в южных и центральных областях местами пройдет небольшой дождь, а на остальной территории осадков не предвидится.

Об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 8 декабря

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В западных областях ночью и утром местами возникнет туман. Ветер с юго-востока и востока достигнет 7–12 м/с, а местами в юго-восточных регионах — 15–20 м/с.

Карта температур от Meteopost.com

Ночью столбики термометров снизятся до -3...+2 °С, а днем ожидается 0...+5 °С. Теплее всего будет на Закарпатье и юге: ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно. Без существенных осадков. Юго-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура на Киевщине — -3..+2 °С, а в Киеве — около 0 °С. Днем в столице воздух прогреется до +2...+4 °С, а в области — до 0...+5 °С.

Напомним, 7 декабря в некоторых регионах Украины было тепло, как весной. Воздух днем прогрелся до +10...+11 °С.

Ранее синоптик Наталья Голеня спрогнозировала, что в декабре температура воздуха в Украине превысит климатическую норму. На юге в некоторые дни ожидается до +12 °С.