Штрафи в Україні — за який вид порушень посилиться покарання

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні для роботодавців посилять відповідальність за затримку виплати заробітної плати. Очікується, що компанії муситимуть платити компенсації працівникам.

Це прописано у законопроєкті № 9510, який чекає розгляду у Верховній Раді України (ВРУ).

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Що відомо про законопроєкт №9510

Йдеться проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати, в тому числі у випадку неплатоспроможності роботодавця".

Парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув відповідну ініціативу і рекомендував народним депутатам ухвалити за основу.

Джерело: ВРУ

Посилення покарання для роботодавців

Документ, зокрема, передбачає зобов'язання для роботодавців, які затримують виплати заробітних плат на термін понад 15 календарних днів після завершення місяця, за який має здійснюватися розрахунок, сплачувати працівникам пеню. Її розмір та умови мають, визначені трудовим чи колективним договором, проте не менше облікової ставки Національного банку у розрахунку на рік за кожен день затримки. Також роботодавець муситиме виплатити всю суму боргу із заробітної платні та суму компенсації.

Окрім того, у разі затримки виплати заробітної платні понад 15 календарних днів законопроєкт передбачає надання права працівникам тимчасово припиняти виконання своїх робочих обов'язків.

Також проєкт закону розширює підстави для видання судових наказів, зокрема у разі, якщо заявлено вимогу не тільки про стягнення боргу заробітної платні, а також нарахованої на день виплати суми компенсації втрати частини заробітної платні та пені через порушення термінів її виплати.

Передбачається закладення законодавчих підстав задля створення гарантійної установи з питань задоволення грошових вимог найманих працівників у випадку неплатоспроможності роботодавців.

Прописана вимога виплати працівникам компенсації - три середньомісячні заробітні плати працівника за 12 місяців, що передують місяцю, коли було порушено справу про банкрутство чи припинено трудовий договір у разі звільнення працівників до порушення справи. Максимальний розмір компенсації — дванадцять мінімальних заробітних плат.

Проєкт закону передбачає включення до Державного реєстру загальнообов'язкового держсоціального страхування періодів, за які були виплачені вищезазначені компенсації, як зарплати, та зарахування цих періодів під час обчислення страхового стажу періоду, за який було сплачено ЄСВ із виплаченого розміру компенсації для призначення пенсій та страхових допомог.

Положення законопроєкту запрацюють не одразу. Деякі з них — після завершення воєнного стану в країні.

Більше про зарплати

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у вчителів з осені може змінитися зарплатня. Все залежить від стажу, посадового окладу та категорію педагога. Окрім того, є певні доплати за класне керівництво, за сумлінну працю тощо.

Також ми писали, що Міністерство економіки в рамках підготовки проєкту закону про державний бюджет на 2024 рік спрогнозувало основні макроекономічні показники, зокрема споживчі ціни, середні зарплати, рівень безробіття і динаміку ВВП протягом року.