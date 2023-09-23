Штрафы в Украине — за какой вид нарушений усилится наказание

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине для работодателей ужесточат ответственность за задержку выплаты заработной платы. Ожидается, что компании будут вынуждены платить компенсации работникам.

Это прописано в законопроекте № 9510, ожидающем рассмотрения в Верховной Раде Украины (ВРУ).

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Что известно о законопроекте №9510

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении защиты требований работников по выплате задолженности по заработной плате, в том числе в случае неплатежеспособности работодателя".

Парламентский комитет по социальной политике и защите прав ветеранов рассмотрел соответствующую инициативу и рекомендовал народным депутатам принять за основу.

Источник: ВРУ

Усиление наказания для работодателей

Документ, в частности, предусматривает обязательства для работодателей, задерживающих выплаты заработных плат на срок свыше 15 календарных дней после окончания месяца, за который должен производиться расчет, уплачивать работникам пеню. Ее размер и условия будут определены трудовым или коллективным договором, однако не меньше учетной ставки Национального банка в расчете на год за каждый день задержки. Также работодатель должен будет выплатить всю сумму долга по заработной плате и сумму компенсации.

Кроме того, в случае задержки выплаты заработной платы более 15 календарных дней, законопроект предусматривает предоставление права работникам временно прекращать выполнение своих рабочих обязанностей.

Также проект закона расширяет основания для издания судебных приказов, в том случае, если заявлено требование не только о взыскании долга заработной платы, а также начисленной на день выплаты суммы компенсации потери части заработной платы и пени из-за нарушения сроков ее выплаты.

Предусматривается заложение законодательных оснований для создания гарантийного учреждения по удовлетворению денежных требований наемных работников в случае неплатежеспособности работодателей.

Прописано требование выплаты работникам компенсации — три среднемесячных заработных плат работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу, когда было возбуждено дело о банкротстве или прекращен трудовой договор в случае увольнения работников до возбуждения дела. Максимальный размер компенсации — двенадцать минимальных заработных плат.

Проект закона предусматривает включение в Государственный реестр общеобязательного госсоциального страхования периодов, за которые были выплачены вышеупомянутые компенсации как зарплаты, и зачисление этих периодов при исчислении страхового стажа периода, за который был уплачен ЕСВ из выплаченного размера компенсации для назначения пенсий и страховых пособий.

Положения законопроекта заработают не сразу. Некоторые из них — уже после завершения военного положения в стране.

Больше о зарплатах

Напомним, недавно мы писали, что у учителей с осени может измениться зарплата. Все зависит от стажа, должностного оклада и категории педагога. Кроме того, есть определенные доплаты за классное руководство, за добросовестный труд.

Также мы писали, что Министерство экономики в рамках подготовки проекта закона о государственном бюджете на 2024 год спрогнозировало основные макроэкономические показатели, в частности, потребительские цены, средние зарплаты, уровень безработицы и динамику ВВП в течение года.