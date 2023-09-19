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В Україні запрацює нова система оплати праці держслужбовців: що зміниться

19 вересня 2023 08:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — коли запрацює нова система оплати праці держслужбовців
Посадовець з документами. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні планують оновити систему оплати праці державних службовців. Зараз в уряді працюють над новим механізмом.

Про це розповів міністр Кабінету міністрів Олега Немчінов під час телемарафону "Єдині новини".

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За словами посадовця, оновлений механізм в оплаті праці державних службовців буде зосереджений на класифікації посад. За планами, він має запрацювати з 1 січня наступного року.

Чинна структура оплати праці застаріла: складається з мізерної заробітної плати та низки надбавок, нарахувань та премій. Як зазначає Немчінов, відповідні виплати вже стали частиною заробітної плати. Такий підхід особливо актуальний для посад початкових рівнів, категорії "B", у місцевих адміністраціях, терорганах виконавчої влади.

При цьому посадовець припускає, що більшість посад може залишатися вакантними не просто так, а цілеспрямовано. Так керівники мають можливість розподіляти кошти, які виділяються на оплату праці, між чинними співробітниками у вигляді різноманітних премій, надбавок та доплат.

Через це новий підхід переверне таку практику: щоб 70% зарплатні становив посадовий оклад, а 30% — премія.

Немчінов нагадав, що Верховна Рада України (ВРУ) вкінці липня 2023 року підтримала проєкт закону про реформу оплати праці держслужбовців у першому читанні. Зараз очікують, що до кінця 2024 року його ухвалять остаточно.

Раніше прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що нова система оплати викорінить проблему зловживань під час нарахувань додаткових виплат та премій державним службовцям.

За даними Нацагентства з питань держслужби, за результатами дослідження, 80% українських держслужбовців задоволені своєю роботою, проте 93% скаржаться на зарплатню.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні середня заробітна плата хоч повільно, але все ж зростає. У Кабінеті міністрів озвучили прогноз, коли зарплатня українців досягне 30 тис. грн.

Також ми писали, що в Україні уряд ухвалив проєкт бюджету-2024. Очікується, що мінімальну зарплату наступного року підвищать двічі.

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