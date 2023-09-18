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В Україні середня зарплата зросте до 30 тис. грн: коли чекати

18 вересня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні зростуть — коли українці отримають 30 тис. грн
Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні середня заробітна плата хоч повільно, але все ж зростає. У Кабінеті міністрів озвучили прогноз, коли зарплатня українців досягне 30 тис. грн.

Про це розповіли представники Міністерства економіки.

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Як і коли зміниться середня зарплата

У Кабінеті міністрів зробили розрахунки щодо майбутньої заробітної плати, розробляючи проєкт Державного бюджету на 2024 рік. За прогнозом Мінекономіки, середня зарплатня українців зміниться у найближчі роки так:

  • у 2023 році — 18,12 тис. грн (на 22% більше);
  • у 2024 році — 21,85 тис. грн (на 20,6% більше);
  • у 2025 році — 25,64 тис. грн (на 17,4%);
  • у 2026 році — 29,62 тис. грн (на 15,5%).

Відповідні суми — без урахування податків, які ще сплатять громадяни.

За планами уряду, у бюджет, який має ще схвалити парламент, заклали наступне підвищення мінімальної зарплати у 2024 році:

  • у січні 2024 року — з 6,7 тис. до 7,1 тис. грн;
  • у липні 2024 року — до 8 тис. грн.

У погодинній оплаті суми будуть такі:

  • з 1 січня — 42,6 грн за год;
  • з 1 квітня — 48 грн за год.

Відповідно до прогнозу, інфляція в Україні упродовж наступних років також буде знижуватися:

  • у 2023 році становитиме 16%;
  • у 2024 році буде на рівні 9,8%
  • у 2025 році — залишиться на рівні 9,8%;
  • у 2026 році — опуститься до 6,2%.

Зарплати на тлі війни

З початку повномасштабної війни заробітні плати українців суттєво знизилися. На другий рік війни економічна ситуація в країні дещо поліпшилася, тому підвищились і зарплати.

Якщо у червні минулого року середня заробітна платня становила 13,95 тис. грн, то в 2023-му — 16 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні уряд ухвалив проєкт бюджету-2024. Очікується, що мінімальну зарплату наступного року підвищать двічі.

Також ми писали, що українські громадяни можуть отримувати високу заробітну плату, близько 3,6 тисячі євро на місяць. Йдеться про роботу в Норвегії, доступну для біженців.

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