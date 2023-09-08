Зарплати в Україні — розміри премій та окладів держслужбовцям змінять

Зарплати держслужбовцям виплачуватимуть по-новому: які будуть премії та оклади
В Україні мають намір змінити правила у нарахуванні заробітних плат для державних службовців. Новації можуть запрацювати вже з 1 січня 2024 року.
Про це розповіли у Національній агенції з питань державної служби (НАДС).
Що зміниться в зарплатах для держслужбовців
За словами голови НАДС Наталі Алюшиної, головні зміни в нарахуванні заробітної плати для держслужбовців будуть такі:
- новий мінімальний розмір посадового окладу;
- ліміт на розмір щомісячних премій.
Очільниця Нацагенції зазначила, що зарплата в держсекторі повинна стати прозорою, прогнозованою та зрозумілою для всіх — як для самих держслужбовців, так і для простих громадян.
Очікується, що з 1 січня наступного року скасують стимулюючі виплати, а розмір максимальних щомісячних премій встановлять на рівні 30% від розміру посадового окладу. Нині розміри премій необмежені, їх суб'єктивно на власний розсуд визначають керівники.
"Вже у наступному році держслужба зможе конкурувати з приватним сектором, що дозволить залучити у цей сектор фахових юристів, програмістів та управлінців", — наголосила вона.
Зміняться максимальні розміри надбавок за вислугу років до 30% від посадового окладу — по 2% за кожен рік держслужби.
Нині він становить 50%. Після змін розмір посадового окладу зросте, тому надбавку розраховуватимуть на основі підвищеного окладу.
Так, у 2024-му держслужбовцям змінять мінімальний розмір посадового окладу: з нинішніх 5 178 гривень до 7 100 гривень.
Більше про зарплати
Нагадаємо, в Національному банку України (НБУ) вважають, що ситуація із доходами українців від оплати праці у приватній сфері надалі складна. Зростання зарплат відбувається несистематично і не покриває інфляцію.
Також повідомлялося, що в Україні влітку 2023 року у чотирьох областях підвищилась середня заробітна плата. Зокрема, у Київській області тепер медіана сум, які готові платити роботодавці українцям, становить близько 19 тис. грн.