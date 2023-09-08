Зарплати в Україні — розміри премій та окладів держслужбовцям змінять

Державні службовці. Фото: google.com

В Україні мають намір змінити правила у нарахуванні заробітних плат для державних службовців. Новації можуть запрацювати вже з 1 січня 2024 року.

Про це розповіли у Національній агенції з питань державної служби (НАДС).

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За словами голови НАДС Наталі Алюшиної, головні зміни в нарахуванні заробітної плати для держслужбовців будуть такі:

новий мінімальний розмір посадового окладу;

ліміт на розмір щомісячних премій.

Очільниця Нацагенції зазначила, що зарплата в держсекторі повинна стати прозорою, прогнозованою та зрозумілою для всіх — як для самих держслужбовців, так і для простих громадян.

Очікується, що з 1 січня наступного року скасують стимулюючі виплати, а розмір максимальних щомісячних премій встановлять на рівні 30% від розміру посадового окладу. Нині розміри премій необмежені, їх суб'єктивно на власний розсуд визначають керівники.

"Вже у наступному році держслужба зможе конкурувати з приватним сектором, що дозволить залучити у цей сектор фахових юристів, програмістів та управлінців", — наголосила вона.

Зміняться максимальні розміри надбавок за вислугу років до 30% від посадового окладу — по 2% за кожен рік держслужби.

Нині він становить 50%. Після змін розмір посадового окладу зросте, тому надбавку розраховуватимуть на основі підвищеного окладу.

Так, у 2024-му держслужбовцям змінять мінімальний розмір посадового окладу: з нинішніх 5 178 гривень до 7 100 гривень.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Національному банку України (НБУ) вважають, що ситуація із доходами українців від оплати праці у приватній сфері надалі складна. Зростання зарплат відбувається несистематично і не покриває інфляцію.

Також повідомлялося, що в Україні влітку 2023 року у чотирьох областях підвищилась середня заробітна плата. Зокрема, у Київській області тепер медіана сум, які готові платити роботодавці українцям, становить близько 19 тис. грн.