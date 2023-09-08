Зарплаты в Украине — размеры премий и окладов госслужащим изменят

Государственные служащие. Фото: google.com

В Украине намерены изменить правила начисления заработных плат для государственных служащих. Новации могут заработать с 1 января 2024 года.

Об этом рассказали в Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС).

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По словам главы НАДС Наталии Алюшиной, главные изменения в начислении заработной платы для госслужащих будут такие:

новый минимальный размер должностного оклада;

лимит на размер ежемесячных премий.

Глава Нацагентства отметила, что зарплата в госсекторе должна стать прозрачной, прогнозируемой и понятной всем — как для самих госслужащих, так и для простых граждан.

Ожидается, что с 1 января следующего года будут отменены стимулирующие выплаты, а размер максимальных ежемесячных премий будет установлен на уровне 30% от размера должностного оклада. В настоящее время размеры премий неограниченны, их субъективно по своему усмотрению определяют руководители.

"Уже в следующем году госслужба сможет конкурировать с частным сектором, что позволит привлечь в этот сектор профессиональных юристов, программистов и управленцев", — подчеркнула она.

Изменятся максимальные размеры надбавок за выслугу лет до 30% должностного оклада — по 2% за каждый год госслужбы.

В настоящее время она составляет 50%. После изменений размер должностного оклада вырастет, поэтому надбавку будут рассчитывать на основе повышенного оклада.

Так, в 2024-м госслужащим изменят минимальный размер должностного оклада: с нынешних 5178 гривен до 7100 гривен.

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Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) считают, что ситуация с доходами украинцев от оплаты труда в частной сфере в дальнейшем сложна. Рост зарплат происходит несистематично и не покрывает инфляцию.

Также сообщалось, что в Украине летом 2023 года в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области теперь медиана сумм, готовых платить работодатели украинцам, составляет около 19 тыс. грн.