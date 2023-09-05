Зарплати в Україні — де платять найбільше та найменше

Гроші у руках. Фото: google.com

В різних регіонах України на ринку праці ситуація з розміром заробітної плати суттєво різниться. Найвища середня зарплатня у Києві, а найнижча — у Сумах.

Про це свідчать дані одного з кадрових порталів.

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Які зараз зарплати в Україні

Як зазначають аналітики, у середньому у столиці країни роботодавці платять 20 тис. грн. При цьому різниця у запропонованій зарплатні істотна: близько 70 тис. грн платять медіабаєрам, фахівцям, які просувають та розміщують рекламну продукцію на інформаційних площах, та військовослужбовцям, і лише 6,7 тис. грн — керівникам гуртків.

Далі за розміром середньої зарплати йде Львів. Там у середньому пропонують 18 тис. грн. Найбільше отримують топ-менеджери — близько 60 тис. грн, а найменше — педагоги-організатори та організатори, по 9,9 тис. грн.

У трьох українських містах у середньому платять по 17, тис. грн — у Дніпрі, Одесі та Ужгороді.

Там найбільше отримують топ-менеджери та військовослужбовці, у середньому по 55 тис. грн. Значно меншу зарплатню, у 9 тис.грн, нараховують прибиральницям.

Суми опинились на останньому місці. Там зафіксована найнижча зарплатня — у середньому 12,8 тис. грн. Отримують найбільше військовослужбовці, у середньому по 72,5 тис. грн, а найменше — прибиральниці, по 7 тис. грн.

Дещо краща ситуація у Кривому Розі, де найбільші зарплати у військових, у середньому близько 72 тис. грн, а найменші — у прибиральниць, 6,9 тис. грн.

Більше про зарплати

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України (ВРУ) з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав ідею посилення покарання за затримки заробітних плат в країні. Загальна заборгованість перед українськими працівниками сягає кількох мільярдів гривень.

Також повідомлялося, що в Україні влітку 2023 року у чотирьох областях підвищилась середня заробітна плата. Зокрема, у Київській області тепер медіана сум, які готові платити роботодавці українцям, становить близько 19 тис. грн.