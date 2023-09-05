Зарплаты в Украине — где платят больше всего и меньше всего

Деньги в руках. Фото: google.com

В разных регионах Украины на рынке труда ситуация с размером заработной платы существенно разнится. Самая высокая средняя зарплата в Киеве, а самая низкая — в Сумах.

Об этом свидетельствуют данные одного из кадровых порталов.

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Какие сейчас зарплаты в Украине

Как отмечают аналитики, в среднем в столице страны работодатели платят 20 тысяч гривен. При этом разница в предложенной зарплате существенная: около 70 тыс. грн платят медиабаерам, специалистам, которые продвигают и размещают рекламную продукцию на информационных площадях, и военнослужащим, и только 6,7 тыс. грн — руководителям кружков.

Далее по размеру средней зарплаты идет Львов. Там в среднем предлагают 18 тыс. грн. Больше всего получают топ-менеджеры — около 60 тыс. грн, а меньше всего — педагоги-организаторы и организаторы, по 9,9 тыс. грн.

В трех украинских городах в среднем платят по 17 тыс. грн — в Днепре, Одессе и Ужгороде.

Там больше всего получают топ-менеджеры и военнослужащие, в среднем по 55 тыс. грн. Значительно меньшую зарплату в 9 тыс. грн начисляют уборщицам.

Суммы оказались на последнем месте. Там зафиксирована самая низкая зарплата — в среднем 12,8 тыс. грн. Получают больше всего военнослужащие, в среднем по 72,5 тыс. грн, а меньше всего — уборщицы, по 7 тыс. грн.

Несколько лучше ситуация в Кривом Роге, где самые большие зарплаты у военных, в среднем около 72 тыс. грн, а наименьшие — у уборщиц, 6,9 тыс. грн.

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Напомним, Комитет Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал идею ужесточения наказания за задержки заработных плат в стране. Общая задолженность перед украинскими работниками составляет несколько миллиардов гривен.

Также сообщалось, что в Украине летом 2023 в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области теперь медиана сумм, готовых платить работодатели украинцам, составляет около 19 тыс. грн.