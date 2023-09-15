Зарплати в Україні зростуть — скільки отримуватимуть бюджетники у 2024-му

Гаманець із грошима. Фото: Новини.LIVE

В Україні уряд ухвалив проєкт бюджету-2024. Очікується, що мінімальну зарплату наступного року підвищать двічі.

Про це свідчить інформація на сайті Кабінету міністрів.

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Мінімальна зарплата у 2024 році

Згідно з планами уряду, у бюджет, який має ще схвалити Верховна Рада, заклали наступне підвищення мінімальної зарплати у 2024 році:

у січні 2024 року — з 6,7 тис. до 7,1 тис. грн;

у липні 2024 року — до 8 тис. грн.

У погодинній оплаті розміри будуть такі:

з 1 січня — 42,6 грн за год.;

з 1 квітня — 48 грн за год.

Таким чином, мінімальна зарплата збільшиться на 19,4%, тоді як інфляція очікується на рівні 10,8%.

Які будуть зарплати у бюджетників

Запропоновані бюджетні зміни передбачають, що посадовий оклад працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки підвищиться так:

з 1 квітня 2024 року — до 3,19 тис. грн;

з 1 липня 2024 року — 3,6 тис. грн.

Зараз відповідний показник становить 2,89 тис. грн.

Зокрема, пропонують визначити розмір мінімальної заробітної платні на рівні 1,6 тис. грн, яку застосовують як розрахункову величину для обчислення виплат за рішеннями суду.

Очікується збільшення фінансування сфери освіти, передусім на підтримку вчителів та викладачів вишів.

За словами голови парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, педагогам підвищать зарплати з нового року на 10%. З 1 липня, під час чергового підвищення, ще на 12%.

"Зарплати (освітян) будуть підняті наступного року... Планується підвищення з початку (1 січня) на 10%, потім через пів року ще 12%. Це тарифна сітка, вона прив’язана до мінімалки. Збільшується мінімалка, збільшується оклад усіх у тарифній сітці", — пояснив депутат.

Таким чином, під час двоетапного підвищення зарплатня працівників освіти зросте порівняно з нинішньою на 23,2%.

"Мінімалка" у 2023 році

У 2023 році мінімальна зарплата залишалась недоторканною. Востаннє її підвищували 1 жовтня 2022 року, до 6,7 тис. грн. Саме від розміру "мінімалки" залежать посадові оклади (тарифні ставки) усіх працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери.

Відтак, до кінця року зарплати залишаться без змін. Тоді як вже з наступного року після підвищення мінімалки пропорційно зростуть зарплати всіх бюджетників.

Більше про гроші

Нагадаємо, 15 вересня український уряд затвердив Державний бюджет на наступний рік. Дефіцит головного кошторису країни сягає 1,53 трлн грн.

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