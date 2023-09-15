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В Украине вырастут зарплаты бюджетников: стало известно, как именно

15 сентября 2023 23:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине вырастут — сколько будут получать бюджетники в 2024-м
Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине правительство приняло проект бюджета-2024. Ожидается, что минимальную зарплату в следующем году повысят дважды.

Об этом свидетельствует информация на сайте Кабинета министров.

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Минимальная зарплата в 2024 году

Согласно планам правительства, в бюджет, который должна одобрить Верховная Рада, заложили следующее повышение минимальной зарплаты в 2024 году:

  • в январе 2024 года — с 6,7 тыс. до 7,1 тыс. грн;
  • в июле 2024 года — до 8 тыс. грн.

В почасовой оплате размеры будут следующие:

  • с 1 января — 42,6 грн в час;
  • с 1 апреля — 48 грн в час.

Таким образом, минимальная зарплата увеличится на 19,4%, в то время как инфляция ожидается на уровне 10,8%.

Какие будут зарплаты у бюджетников

Предложенные бюджетные изменения предполагают, что должностной оклад работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки повысится следующим образом:

  • с 1 апреля 2024 года — до 3,19 тыс. грн;
  • с 1 июля 2024 года — 3,6 тыс. грн.

В настоящее время соответствующий показатель составляет 2,89 тыс. грн.

В частности, предлагают определить размер минимальной заработной платы на уровне 1,6 тыс. грн, применяемую как расчетную величину для исчисления выплат по решениям суда.

Ожидается увеличение финансирования сферы образования, прежде всего, в поддержку учителей и преподавателей вузов.

По словам главы парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, педагогам повысят зарплаты с нового года на 10%. С 1 июля во время очередного повышения еще на 12%.

"Зарплаты (педагогов) будут подняты в следующем году... Планируется повышение с начала (1 января) на 10%, затем через пол года еще на 12%. Это тарифная сетка, она привязана к минималке тарифной сетке", — пояснил депутат.

Таким образом, во время двухэтапного повышения зарплата работников образования вырастет по сравнению с нынешней на 23,2%.

"Минималка" в 2023 году

В 2023 году минимальная зарплата оставалась неприкосновенной. В последний раз ее повышали в 1 октября 2022 года, до 6,7 тыс. грн. Именно от размера "минималки" зависят должностные оклады (тарифные ставки) всех работников учреждений, учреждений и организаций бюджетной сферы.

Следовательно, до конца года зарплаты останутся без изменений. В то время как уже со следующего года после повышения минималки пропорционально вырастут зарплаты всех бюджетников.

Больше о деньгах

Напомним, 15 сентября украинское правительство утвердило Государственный бюджет на следующий год. Дефицит главной сметы страны составляет 1,53 трлн грн.

Также мы писали, что украинские граждане могут получать высокую заработную плату, около 3,6 тысячи евро в месяц. Речь идет о работе в Норвегии, доступной для беженцев.

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