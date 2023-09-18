Зарплаты в Украине вырастут — когда украинцы получат 30 тыс. грн

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

В Украине средняя заработная плата хоть медленно, но все же растет. В Кабинете министров озвучили прогноз, когда зарплата украинцев достигнет 30 тыс. грн.

Об этом рассказали представители Министерства экономики.

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Как и когда изменится средняя зарплата

В Кабинете министров сделали расчеты будущей заработной платы, разрабатывая проект Государственного бюджета на 2024 год. По прогнозу Минэкономики, средняя зарплата украинцев изменится в ближайшие годы так:

в 2023 году — 18,12 тыс. грн (на 22% больше);

в 2024 году — 21,85 тыс. грн (на 20,6% больше);

в 2025 году — 25,64 тыс. грн (на 17,4%);

в 2026 году — 29,62 тыс. грн (на 15,5%).

Соответствующие суммы без учета налогов, которые еще уплатят граждане.

По планам правительства, в бюджет, который должен одобрить парламент, заложили следующее повышение минимальной зарплаты в 2024 году:

в январе 2024 года — с 6,7 тыс. до 7,1 тыс. грн;

в июле 2024 года — до 8 тыс. грн.

В почасовой оплате суммы следующие:

с 1 января — 42,6 грн в час;

с 1 апреля — 48 грн в час.

Согласно прогнозу, инфляция в Украине в течение следующих лет также будет снижаться:

в 2023 году составит 16%;

в 2024 году будет на уровне 9,8%

в 2025 году — останется на уровне 9,8%;

в 2026 году — опустится до 6,2%.

Зарплаты на фоне войны

С начала полномасштабной войны заработные платы украинцев существенно снизились. На второй год войны экономическая ситуация в стране несколько улучшилась, поэтому повысились и зарплаты.

Если в июне прошлого года средняя заработная плата составила 13,95 тыс. грн, то в 2023-м — 16 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине правительство приняло проект бюджета-2024. Ожидается, что минимальную зарплату в следующем году повысят дважды.

Также мы писали, что украинские граждане могут получать высокую заработную плату, около 3,6 тысяч евро в месяц. Речь идет о работе в Норвегии, доступной для беженцев.