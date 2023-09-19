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В Украине заработает новая система оплаты труда госслужащих: что изменится

19 сентября 2023 08:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине - когда заработает новая система оплаты труда госслужащих
Чиновник с документами. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине планируют обновить систему оплаты труда государственных служащих. Сейчас в правительстве работают над новым механизмом.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов во время телемарафона "Єдині новини".

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По словам чиновника, обновленный механизм в оплате труда государственных служащих будет сосредоточен на классификации должностей. По планам, он должен заработать с 1 января следующего года.

Действующая структура оплаты труда устарела: состоит из скудной заработной платы и ряда надбавок, начислений и премий. Как отмечает Немчинов, соответствующие выплаты уже стали частью заработной платы. Такой подход особенно актуален для должностей начальных уровней, категории "B", в местных администрациях, терорганах исполнительной власти.

При этом должностное лицо предполагает, что большинство должностей может оставаться вакантными не просто так, а целенаправленно. Так руководители могут распределять средства, выделяемые на оплату труда, между действующими сотрудниками в виде разнообразных премий, надбавок и доплат.

Поэтому новый подход перевернет такую практику: чтобы 70% зарплаты составлял должностной оклад, а 30% — премия.

Немчинов напомнил, что Верховная Рада Украины (ВРУ) в конце июля 2023 года поддержала проект закона о реформе оплаты труда госслужащих в первом чтении. Сейчас ожидают, что до конца 2024 года он будет принят окончательно.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что новая система оплаты искоренит проблему злоупотреблений при начислении дополнительных выплат и премий государственным служащим.

По данным Нацагентства по вопросам госслужбы, по результатам исследования, 80% украинских госслужащих удовлетворены своей работой, однако 93% жалуются на зарплату.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине средняя заработная плата хоть медленно, но все же растет. В Кабинете министров озвучили прогноз, когда зарплата украинцев достигнет 30 тыс. грн.

Также мы писали, что в Украине правительство приняло проект бюджета-2024. Ожидается, что минимальную зарплату в следующем году повысят дважды.

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