Зарплати в Україні — кому готові платити від 20 тис. грн

Працівник автосалону. Фото: Unplush

На українському ринку праці з'являється дедалі більше вакансій із заробітною платою, яка перевищує 20 тис. грн. Експерти склали список таких вакансій у Києві.

Така інформація міститься на популярному порталі з пошуку роботи Work.ua.

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Зокрема, більше 20 тис. грн пропонують таким спеціалістам та професіоналам своєї справи:

Графічний дизайнер

Роботодавці пропонують графічним дизайнерам заробітні плати від 25 тис. до 30 тис. грн. Серед обов'язків: створення за шаблонами креативи для рекламних повідомлень для соцмереж Facebook, Viber та інших. Потрібно відбирати та ретушувати фотографії з подорожей. Робота в офісі, повний робочий день.

Адміністратор готелю

Також шукають адміністраторів готелю, яким готові платити по 1,1 тис. грн/день. Також передбачені бонуси. Серед умов: працювати в с.Вишеньки, надається безкоштовне проживання. Потрібно бути досвідченим користувачем ПК (MS Office Word, Excel). Вільне та грамотне володіння російською та українською мовами, бажане знання англійської. Досвід роботи від року адміністратором чи менеджером з продажу.

Оператор call-центру

Пропонують заробітні плати від 21 тис. до 27 тис. грн операторам call-центру. Серед вимог до кандидатів: грамотна українська мова, досвід роботи у банку/МФО, досвід роботи з клієнтами. Гнучкий графік роботи у сучасному офісі у районі м. "Нивки". Людину офіційно оформлять, обіцяють медстрахування.

Слюсар-ремонтник

Шукають у Києві слюсарів-ремонтників, яким платитимуть 20 тис. — 25 тис. грн. Серед умов роботи: графік з 8-00 до 17-00, повний соціальний пакет. Потрібно виконувати роботу із ремонту виробничого, гідравлічного обладнання. Також потрібно слідкувати за справністю стану обладнання.

Менеджер з продажу

Також ладні платити від 25 тис. до 40 тис. грн менеджерам з продажу. З-поміж вимог: розвинені комунікативні навички, грамотно доносити суть, швидко ухвалювати рішення. Потрібен досвід обслуговування клієнтів чи оператором чату. Зокрема, іноземцям надають житло.

Більше про зарплати

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року мінімальну заробітну плату у місячному розмірі підвищать з 1 січня — до 7,1 тис. гривень, з 1 квітня — до 8 тис. гривень.

Також ми писали, що під час дії воєнного стану для деяких співробітників може змінитися тривалість робочого тижня. Його можуть продовжити на кілька годин.