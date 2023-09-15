Зарплаты в Украине – кому готовы платить от 20 тыс. грн

Работник автосалона. Фото: Unplush

На украинском рынке труда появляется все больше вакансий с заработной платой, превышающей 20 тыс. грн. Эксперты составили список подобных вакансий в Киеве.

Такая информация содержится на популярном портале по поиску работы Work.ua.

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В частности, более 20 тыс. грн предлагают таким специалистам и профессионалам своего дела:

Графический дизайнер

Работодатели предлагают графическим дизайнерам заработную плату от 25 тыс. до 30 тыс. грн. Среди обязанностей: создание по шаблонам креативов для рекламных сообщений для соцсетей Facebook, Viber и других. Следует отбирать и ретушировать фотографии из путешествий. Работа в офисе, полный рабочий день.

Администратор отеля

Также ищут администраторов отеля, которым готовы платить по 1,1 тыс. грн/день. Также предусмотрены бонусы. Среди условий: работать в с.Вишенки, предоставляется бесплатное проживание. Надо быть опытным пользователем ПК (MS Office Word, Excel). Свободное и грамотное владение русским и украинским языками, желательно знание английского. Опыт работы от года администратором или менеджером по продажам.

Оператор call-центра

Предлагают заработные платы от 21 тыс. до 27 тыс. грн операторам call-центра. Среди требований к кандидатам: грамотный украинский язык, опыт работы в банке/МФО, опыт работы с клиентами. Гибкий график работы в современном офисе в районе "Нивки". Человека официально оформят, обещают медстрахование.

Слесарь-ремонтник

Ищут в Киеве слесарей-ремонтников, которым будут платить 20 тыс. — 25 тыс. грн. Среди условий работы: график с 8:00 до 17:00, полный социальный пакет. Следует выполнять работу по ремонту производственного, гидравлического оборудования. Также нужно следить за исправностью состояния оборудования.

Менеджер по продажам

Также готовы платить от 25 тыс. до 40 тыс. грн. менеджерам по продажам. Из требований: развиты коммуникативные навыки, грамотно доносить суть, быстро принимать решения. Необходим опыт обслуживания клиентов или оператором чата. В частности, иностранцам предоставляют жилье.

Больше о зарплатах

Напомним, с 1 января 2024 года минимальную заработную плату в месячном размере повысят с 1 января — до 7,1 тыс. гривен, с 1 апреля — до 8 тыс. гривен.

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