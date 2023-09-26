Зарплаты более 200 тыс. грн — в правительстве обнародовали актуальные вакансии

Зарплата в 275 тыс. грн: в правительстве обнародовали актуальные вакансии
В Кабинете министров Украины (КМУ) обнародовали перечень вакансий, которые сейчас актуальны на рынке труда. В частности, на портале Службы занятости есть предложения работы с очень высокой заработной платой.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Кого больше всего ищут работодатели
Как отмечается, на Едином портале вакансий, созданном совместными усилиями Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов по поиску работы, ежедневно насчитывается более 220 тысяч предложений работы.
В базе данных Государственной службы занятости сейчас есть 65 тысяч актуальных вакансий.
Список по профессиям по количеству имеющихся предложений работы на сегодняшний день такой:
- продавец-консультант — 9,37 тыс. вакансий;
- менеджер по продажам — 7,41 тыс. вакансий;
- повар — 6,05 тыс. вакансий;
- бухгалтер — 5,96 тыс. вакансий;
- грузчик — 4,34 тыс. вакансий;
- врач — 3,38 тыс. вакансий;
- швея — 2,81 тыс. вакансий;
- бариста — 2,38 тыс. вакансий;
- водитель автотранспортных средств — 2,33 тыс. вакансий;
- машинист — 2,03 тыс. вакансий.
Какие зарплаты предлагают
Средний размер заработной платы по вакансиям, подаваемым в Службу занятости, составляет 11 тыс. гривен. В частности, зарплаты таковы:
- руководители, менеджеры — 13 тыс. гривен;
- профессионалы, квалифицированные рабочие — 12 тыс. гривен;
- работники сферы торговли и услуг — 11 тыс. гривен.
Также на портале есть предложения с существенно большим размером заработной платы. Среди них:
- менеджер по продажам — 275 тыс. гривен;
- врач — 120 тыс. гривен;
- бухгалтер — 80 тыс. гривен.
Как отмечают в правительстве, высокий уровень оплаты труда украинские работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы за выполнение сложных задач или за работу в особых условиях.
Иногда требуют наличия у соискателей высокого уровня образования, знания языков, умения работать в стрессовых ситуациях и решать сложные производственные проблемы. Также на уровень оплаты труда влияет наличие определенных способностей и навыков, таких как гибкость, коммуникабельность, адаптивность.
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Напомним, в Украине для работодателей ужесточат ответственность за задержку выплаты заработной платы. Ожидается, что компании будут платить компенсации работникам.
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