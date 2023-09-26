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Зарплата в 275 тыс. грн: в правительстве обнародовали актуальные вакансии

26 сентября 2023 13:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты более 200 тыс. грн — в правительстве обнародовали актуальные вакансии
Сотрудники руководящего звена. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Кабинете министров Украины (КМУ) обнародовали перечень вакансий, которые сейчас актуальны на рынке труда. В частности, на портале Службы занятости есть предложения работы с очень высокой заработной платой.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Как отмечается, на Едином портале вакансий, созданном совместными усилиями Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов по поиску работы, ежедневно насчитывается более 220 тысяч предложений работы.

В базе данных Государственной службы занятости сейчас есть 65 тысяч актуальных вакансий.

Список по профессиям по количеству имеющихся предложений работы на сегодняшний день такой:

  • продавец-консультант — 9,37 тыс. вакансий;
  • менеджер по продажам — 7,41 тыс. вакансий;
  • повар — 6,05 тыс. вакансий;
  • бухгалтер — 5,96 тыс. вакансий;
  • грузчик — 4,34 тыс. вакансий;
  • врач — 3,38 тыс. вакансий;
  • швея — 2,81 тыс. вакансий;
  • бариста — 2,38 тыс. вакансий;
  • водитель автотранспортных средств — 2,33 тыс. вакансий;
  • машинист — 2,03 тыс. вакансий.

Какие зарплаты предлагают

Средний размер заработной платы по вакансиям, подаваемым в Службу занятости, составляет 11 тыс. гривен. В частности, зарплаты таковы:

  • руководители, менеджеры — 13 тыс. гривен;
  • профессионалы, квалифицированные рабочие — 12 тыс. гривен;
  • работники сферы торговли и услуг — 11 тыс. гривен.

Также на портале есть предложения с существенно большим размером заработной платы. Среди них:

  • менеджер по продажам — 275 тыс. гривен;
  • врач — 120 тыс. гривен;
  • бухгалтер — 80 тыс. гривен.

Как отмечают в правительстве, высокий уровень оплаты труда украинские работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы за выполнение сложных задач или за работу в особых условиях.

Иногда требуют наличия у соискателей высокого уровня образования, знания языков, умения работать в стрессовых ситуациях и решать сложные производственные проблемы. Также на уровень оплаты труда влияет наличие определенных способностей и навыков, таких как гибкость, коммуникабельность, адаптивность.

Больше о работе

Напомним, в Украине для работодателей ужесточат ответственность за задержку выплаты заработной платы. Ожидается, что компании будут платить компенсации работникам.

Также мы писали, что Министерство экономики в рамках подготовки проекта закона о государственном бюджете на 2024 год спрогнозировало основные макроэкономические показатели, в частности, потребительские цены, средние зарплаты, уровень безработицы и динамику ВВП в течение года.

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