В Ощадбанку 1 листопада стартував прийом заявок на допомогу для малого бізнеса до 30 тис. євро

Відділення Ощадбанку в Києві. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзєв

Державний Ощадбанк з 1 листопада 2023 року розпочинає приймання заявок у межах другого етапу програми грантової підтримки від уряду Німеччини з метою кредитування підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті фінустанови.

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Українські компанії можуть отримати гранти, які покриватимуть до 30% вартості інвестиційного проєкту.

Пріоритетними галузями для фінансування є харчова та текстильна промисловість, переробка та експорт продукції українського виробництва.

Крім цього, у фокусі програми — релоковані підприємства та бізнес на деокупованих територіях.

Компанії можуть отримати фінансування в сумі до 30 000 євро у гривневому еквіваленті.

У грантовій програмі можуть брати участь підприємства, які мають до 250 працівників та річний дохід до 10 млн євро, які не отримували міжнародну технічну допомогу з 1 лютого 2022 року та не мають заборгованості перед держбюджетом.

Дуже важливою є позитивна кредитна історія.

Про програму грантів

Програму "Доступ до фінансування та підтримка стійкості ММСП в Україні — Фаза ІІ" спрямовано на підвищення конкурентоспроможності та стійкості українських малих та середніх підприємств. Вона фінансується урядом Німеччини в рамках програми міжнародного співробітництва ReACT4UA (Resilience/Recovery — Accession — Competitiveness — Trade), яка реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у співпраці з Deutsche Sparkassenstiftung für international Kooperation (DSIK) та Фондом розвитку підприємництва (ФРП).

"Реалізована нами модель підтримки українського бізнесу добре себе зарекомендувала під час першого етапу цієї грантової програми. Ми вдячні уряду Німеччини за підтримку підприємців України під час повномасштабної війни. У другій фазі проєкту бюджет інвестицій значно збільшено, він становить 5,6 млн євро. Це буде значний внесок у стимулювання переробної промисловості в Україні. Додатковий акцент робитиметься на підприємствах на деокупованих територіях", — зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес.

Ощадбанк має досвід реалізації першого етапу проєкту протягом березня-травня 2023 року. За його підсумками близько 70 бізнес-проєктів було профінансовано на суму 185 млн грн із використанням грантової складової в сумі 29,5 млн грн завдяки німецькому уряду.

Більше про малий бізнес в Україні

Нещодавно в парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується запровадити спеціальний податковий режим для неофіційно зайнятих осіб із базовою ставкою 6% від обороту. За задумом ініціаторів, такий спецрежим має стати ефективною альтернативою спрощеному режиму оподаткування фізосіб-підприємців єдиним податком.

Новини.LIVE писали, як потенційний новий режим оподаткування може вплинути на ціни і роботу.

При цьому Мінфін попереджає: податок для неофіційно зайнятих осіб частково дублюватиме єдиний податок для ФОП.

Про всі "за" і "проти" можливого запровадження спецрежиму оподаткування неофіційно зайнятих осіб ви можете почитати в ексклюзивному матеріалі від Новини.LIVE.

