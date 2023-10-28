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Ощадбанк з 1 листопада почне приймати заявки на допомогу до 30 тис. євро

28 жовтня 2023 10:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога до 30 тис. євро — в Ощадбанку у листопаді стартує прийом заявок
Європейська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "Ощадбанк" почне приймати заявки на фінансову допомогу з 1 листопада 2023 року. Розмір виплат сягатиме кількох десятків євро.

Про це повідомляється на офіційному порталі банку.

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Хто зможе оформити виплати

Як зазначається, Ощадбанк прийматиме заявки у рамках другого етапу програми грантової підтримки від уряду Німеччини. Вона передбачає, що мікро, малий та середній бізнес зможуть одержати гранти, які покриють до 30% вартості інвестпроєкту.

Підприємцям максимально можуть надати до 30 тис. євро у гривневому еквіваленті. Пріоритет — компанії, які працюють:

  • у сфері харчової промисловості;
  • текстильної промисловості;
  • переробки продукції та експорту продукції.

Розраховувати на допомогу можуть підприємства, розташовані на деокупованих територіях чи переїхали в інші області.

У програмі можуть брати участь компанії, які мають до 250 робітників та річний дохід до 10 млн євро. Важлива умова — не отримували міжнародну технічну допомогу з 1 лютого 2022 року та не мають боргу перед державним бюджетом. Має бути хороша кредитна історія.

Більше дізнатися про грантову підтримку можна в контакт-центрі Ощадбанку для бізнес-клієнтів за номером: 

  • 0 800 219 800

Інша допомога в Україні

Як відомо, в Україні також ветерани можуть отримати гранти від держави на відкриття власної справи, запуск та розвиток бізнесу.

Суми грантів для ветеранів такі:

  • 250 тис. грн — для ветеранів, якщо створять одне робоче місце;
  • 500 тис. грн  — для когось із подружжя ветерана, якщо створять два робочі місця;
  • 1 млн грн — для ветеранів, які мають досвід підприємницької діяльності, зареєстровані як ФОП не менше трьох років, за умови створення чотирьох робочих місць, щонайменше два з яких займуть ветерани.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній податковій службі пояснили, як оподатковуються виплати міжнародних грантів, які можуть отримати фізособи-підприємці (ФОП). Зокрема, уточнили, чи поширюються загальні правила на такий вид доходу.

Раніше ми повідомляли про те, що допомога для українських біженців у різних точках Європи, суттєво різниться. Деякі країни, які надали українцям тимчасовий прихисток, виплачують до 55 тис. гривень щомісяця (в еквіваленті).

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