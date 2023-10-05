Податки в Україні — як оподатковується грантова допомога для ФОП

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

У Державній податковій службі пояснили, як оподатковуються виплати міжнародних грантів, які можуть отримати фізособи-підприємці (ФОП). Зокрема, уточнили, чи поширюються загальні правила на такий вид доходу.

Про це повідомляє Biz.ligazakon.net.

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Оподаткування грантів для ФОП

Як зазначають у відомстві, умовами угоди про отримання гранту, укладеного між фізособою-підприємцем та неприбутковою організацією, тобто благодійним фондом чи громадською організацією, не передбачається виробництво й реалізація товарів, надання послуг на їхню користь, а тільки отримання фіндопомоги для реалізації проєкту. Тобто доходи у вигляді грантів не пов'язані з результатом від здійснення господарської діяльності.

З огляду на це, такі доходи, незалежно від обраної системи оподаткування, мають оподатковуватися за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом для платників податку — фізосіб.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб, згідно з п. 163.1 ст. 163, поширюється на сукупний місячний чи річний оподатковуваний дохід та іноземні доходи, отримані з джерел за межами країни.

Ставка податку — 18% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих платникові (виняток — пункти 167.2 — 167.5 ст. 167 ПКУ).

Також такі доходи обкладаються військовим збором. Ставка — 1,5%.

"Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу та п.п. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ", — додали у податковій.

Більше про гранти

Нагадаємо, у Мінекономіки уточнили, на що ветерани планують спрямувати грантові гроші. Так йдеться про відкриття: кафе та кав'ярень, міні-пекарень, приватного медкабінету, магазину б/у речей, відкритого парку атракціонів для дітей, дитячої ігрової кімнати, служби таксі.

Також ми писали, що на українському ринку праці в рамках урядової програми "єРобота" з'явиться 11 тисяч робочих місць. За рік держава вже видала грантів для тисяч підприємців на власний бізнес, який передбачає появу нових вакансій.