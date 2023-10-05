Налоги в Украине — как облагается налогом грантовая помощь для ФЛП

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush

В Государственной налоговой службе объяснили, как облагаются налогом выплаты международных грантов, которые могут получить физлица-предприниматели (ФЛП). В частности, уточнили, распространяются ли общие правила на такой вид дохода.

Об этом сообщает Biz.ligazakon.net.

Читайте также:

Налогообложение грантов для ФЛП

Как отмечают в ведомстве, условиями соглашения о получении гранта, заключенного между физлицом-предпринимателем и неприбыльной организацией, то есть благотворительным фондом или общественной организацией, не предусматривается производство и реализация товаров, предоставление услуг в их пользу, а только получение финпомощи для реализации проекта. То есть доходы в виде грантов не связаны с результатом осуществления хозяйственной деятельности.

Учитывая это, такие доходы, независимо от выбранной системы налогообложения, должны облагаться налогом по общим правилам, установленным Налоговым кодексом для налогоплательщиков — физлиц.

Порядок налогообложения доходов физических лиц согласно п. 163.1 ст. 163, распространяется на совокупный месячный или годовой налогооблагаемый доход и доходы, полученные из источников за пределами страны.

Ставка налога — 18% налогооблагаемой базы по доходам, начисленным плательщику (исключение — пункты 167.2 — 167.5 ст. 167 НКУ).

Также такие доходы облагаются военным сбором. Ставка — 1,5%.

"Начисление, удержание и уплата (перечисление) налога на доходы физических лиц и военного сбора в бюджет осуществляются в порядке, установленном ст. 168 Кодекса и п.п. 1.4 п. 161 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" НКУ", — добавили в налоговой.

Больше о грантах

Напомним, в Минэкономики уточнили, на что ветераны планируют направить грантовые деньги. Речь идет об открытии: кафе, мини-пекарней, частного медкабинета, магазина б/у вещей, открытого парка аттракционов для детей, детской игровой комнаты, службы такси.

Также мы писали, что на украинском рынке труда в рамках правительственной программы "еРабота" появится 11 тысяч рабочих мест. За год государство уже выдало грантов для тысяч предпринимателей на собственный бизнес, который предполагает появление новых вакансий.