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Ощадбанк с 1 ноября начнет принимать заявки в помощь до 30 тыс. евро

28 октября 2023 10:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь до 30 тыс. евро – в Ощадбанке в ноябре стартует прием заявок
Европейская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "Ощадбанк" начнет принимать заявки на финансовую помощь с 1 ноября 2023 года. Размер выплат будет достигать нескольких десятков евро.

Об этом сообщается на официальном портале банка.

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Кто сможет оформить выплаты

Как отмечается, Ощадбанк примет заявки в рамках второго этапа программы грантовой поддержки от правительства Германии. Она предполагает, что микро, малый и средний бизнес могут получить гранты, которые покроют до 30% стоимости инвестпроекта.

Предпринимателям максимально могут предоставить до 30 тыс. евро в гривневом эквиваленте. Приоритет — компании, работающие:

  • в сфере пищевой промышленности;
  • текстильной промышленности;
  • переработки и экспорта продукции.

Рассчитывать на помощь могут предприятия, расположенные на деоккупированных территориях или переехавшие в другие области.

В программе могут участвовать компании, имеющие до 250 рабочих и годовой доход до 10 млн евро. Важное условие — не получали международную техническую помощь с 1 февраля 2022 года и не имеют долга перед государственным бюджетом. Должна быть хорошая кредитная история.

Больше узнать о грантовой поддержке можно в контакт-центре Ощадбанка для бизнес-клиентов по номеру:

  • 0 800 219 800

Другая помощь в Украине

Как известно, в Украине также ветераны могут получить гранты от государства на открытие собственного дела, запуск и развитие бизнеса.

Суммы грантов для ветеранов таковы:

  • 250 тыс. грн — для ветеранов, если создадут одно рабочее место;
  • 500 тыс. грн — для супругов ветерана, если создадут два рабочих места;
  • 1 млн грн — для ветеранов, имеющих опыт предпринимательской деятельности, зарегистрированы как ФЛП не менее трех лет, при условии создания четырех рабочих мест, по меньшей мере, два из которых займут ветераны.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной налоговой службе объяснили, как облагаются налогом выплаты международных грантов, которые могут получить физлица-предприниматели (ФЛП). В частности, уточнили, распространяются ли общие правила на такой вид дохода.

Ранее мы сообщали о том, что помощь для украинских беженцев в разных точках Европы существенно отличается. Некоторые страны, предоставившие украинцам временное убежище, выплачивают до 55 тыс. гривен ежемесячно (в эквиваленте).

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