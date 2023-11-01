В Ощадбанке 1 ноября стартовал прием заявок на помощь для малого бизнеса до 30 тыс. евро

Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Государственный Ощадбанк с 1 ноября 2023 года начинает прием заявок в рамках второго этапа программы грантовой поддержки от правительства Германии с целью кредитования предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.

Об этом говорится в сообщении на сайте финучреждения.

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Кто и на что сможет получить деньги

Украинские компании могут получить гранты, покрывающие до 30% стоимости инвестиционного проекта.

Приоритетные отрасли для финансирования — пищевая и текстильная промышленность, переработка и экспорт продукции украинского производства.

Кроме этого, в фокусе программы — релоцированные предприятия и бизнес на деоккупированных территориях.

Компании могут получить финансирование в сумме до 30 000 евро в гривневом эквиваленте.

В грантовой программе могут участвовать предприятия, имеющие до 250 работников и годовой доход до 10 млн евро, которые не получали международную техническую помощь с 1 февраля 2022 года и не имеют задолженности перед госбюджетом.

Очень важна позитивная кредитная история.

О программе грантов

Программа "Доступ к финансированию и поддержка устойчивости ММСП в Украине – Фаза II" направлена на повышение конкурентоспособности и устойчивости украинских малых и средних предприятий. Она финансируется правительством Германии в рамках программы международного сотрудничества.

"Реализованная нами модель поддержки украинского бизнеса хорошо себя зарекомендовала во время первого этапа этой грантовой программы. Мы благодарны правительству Германии за поддержку предпринимателей Украины во время полномасштабной войны. Во второй фазе проекта бюджет инвестиций значительно увеличен, он составляет 5,6 млн евро. Это будет значительный вклад в стимулирование перерабатывающей промышленности в Украине. Дополнительный акцент будет делаться на предприятиях на деоккупированных территориях" , — отметила Наталья Буткова-Витвицкая, член правления Ощадбанка, ответственная за микро-, малый и средний бизнес.

Ощадбанк имеет опыт реализации первого этапа проекта в течение марта-мая 2023 года. По его итогам, около 70 бизнес-проектов было профинансировано на сумму 185 млн грн с использованием грантовой составляющей в сумме 29,5 млн грн благодаря немецкому правительству.

Больше о малом бизнесе в Украине

Недавно в парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести специальный налоговый режим для неофициально занятых лиц с базовой ставкой 6% от оборота. По замыслу инициаторов, такой спецрежим должен стать эффективной альтернативой упрощенному режиму налогообложения физлиц-предпринимателей единым налогом.

Новини.LIVE писали, как потенциальный новый режим налогообложения может повлиять на цены и работу.

При этом Минфин предупреждает: налог для неофициально занятых лиц будет частично дублировать единый налог для ФЛП.

Про все "за" и "против" возможного введения спецрежима налогообложения неофициально занятых лиц вы можете прочитать в эксклюзивном материале от Новини.LIVE.