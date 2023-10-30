Закон про спецрежим оподаткування — як зміниться робота таксистів

Онлайн сервіс із замовлення таксі. Фото: Autopark.ua

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про внесення змін до Податкового комітету щодо спеціального режиму оподаткування доходів. Експерти розповіли, як вплине на ціни та роботу водіїв райдхейлінгових сервісів та кур'єрів така ініціатива.

Про це повідомляє видання Buh.ligazakon.net.

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Спецрежим оподаткування доходів

Йдеться про законопроєкт №10166, який запроваджує з 1 січня 2024 року спецрежим оподаткування доходів, отриманих фізособами від здійснення деяких видів діяльності.

Спецрежим оподаткування пропонують запровадити для 20 видів діяльності, зокрема для таксистів та кур'єрів.

За словами експертів, замість обов'язкової реєстрації мікропідприємців фізособами-підприємцями, держава запропонувала сучасне рішення на основі новації європейського податкового законодавства.

Водії та кур'єри, що пропонують послуги через онлайн-платформи, отримають можливість у простий спосіб задекларувати початок господарської діяльності й автоматично сплачувати податки. Мають намір встановити податок на доходи на рівні 6%. Це — за умови, що загальна сума річних доходів не перевищуватиме 153 розмірів мінімальної заробітної плати. Цьогоріч ця сума становить 1 млн 25 тис. гривень.

У Kyiv School of Economics повідомляють, що зараз налічується 300 тисяч водіїв і десь 12-15 тисяч кур'єрів, які співпрацюють з онлайн-платформами. Експерти вважають, що податок у 6% від 300 тисяч осіб буде мати помітний економічний ефект.

"Щорічно в бюджет може надходити більше 2 млрд грн", — озвучують попередні підрахунки фахівці.

Переваги новації для кур'єрів та таксистів

Як зазначають експерти, водії та кур'єри матимуть можливість додаткового легального доходу, а також гарантії від штрафів за підприємництво без реєстрації фізособи-підприємця у разі перевірки.

"Завважте, що легальні доходи — це і можливість отримання іпотеки на житло: забудовник чи банк не дасть вам кредит без підтвердження доходів та їх джерела. Це також можливість повернути частину податків, які були включені в оплату іпотеки, навчання, переобладнання транспортного засобу (на газ), на оренду (для внутрішньо переміщених осіб)", — повідомляють фахівці.

Водночас, як запровадження нової спрощеної системи оподаткування вплине на розцінки, експерти поки точно не можуть сказати. Адже на ціни більше впливають інші фактори — вартість пального та курс валют.

"Якщо ціни і будуть підійматися, 6% відсотків навантаження не будуть вагомим чинником", — припускають вони.

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Нагадаємо, у Верховній Раді України (ВРУ) зареєстрували законопроєкт, який передбачає чергові зміни для бізнесу з 1 січня 2024 року. Йдеться про проєкт закону №10166.

Також повідомляли, що в Державній податковій службі України попереджають українців про систему покарань за порушення у сфері продажів онлайн. Зокрема, тепер суворо карають за нелегальний бізнес у соцмережах Facebook та Instagram.