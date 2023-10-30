Закон о спецрежиме налогообложения — как изменится работа таксистов

Онлайн сервис по заказу такси. Фото: Autopark.ua

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о внесении изменений в Налоговый комитет относительно специального режима налогообложения доходов. Эксперты рассказали, как повлияет на цены и работу водителей райдхейлинговых сервисов и курьеров такая инициатива.

Об этом сообщает издание Buh.ligazakon.net.

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Спецрежим налогообложения доходов

Речь идет о законопроекте №10166, который вводит с 1 января 2024 года спецрежим налогообложения доходов, полученных физлицами от осуществления некоторых видов деятельности.

Спецрежим налогообложения предлагают ввести для 20 видов деятельности, в частности, для таксистов и курьеров.

По словам экспертов, вместо обязательной регистрации микропредпринимателей физлицами-предпринимателями государство предложило современное решение на основе новации европейского налогового законодательства.

Водители и курьеры, предлагающие услуги через онлайн-платформы, получат возможность просто задекларировать начало хозяйственной деятельности и автоматически платить налоги. Намерены установить налог на доходы на уровне 6%. Это при условии, что общая сумма годовых доходов не будет превышать 153 размеров минимальной заработной платы. В этом году эта сумма составляет 1 млн 25 тыс. гривен.

В Kyiv School of Economics сообщают, что сейчас насчитывается 300 тысяч водителей и около 12-15 тысяч курьеров, сотрудничающих с онлайн-платформами. Эксперты считают, что налог в 6% от 300 тысяч человек будет иметь заметный экономический эффект.

"Ежегодно в бюджет может поступать более 2 млрд грн", — озвучивают предварительные подсчеты специалисты.

Преимущества новации для курьеров и таксистов

Как отмечают эксперты, водители и курьеры получат возможность дополнительного легального дохода, а также гарантии от штрафов за предпринимательство без регистрации физлица-предпринимателя в случае проверки.

"Заметьте, что легальные доходы — это и возможность получения ипотеки на жилье: застройщик или банк не даст вам кредит без подтверждения доходов и их источника. Это также возможность вернуть часть налогов, включенных в оплату ипотеки, обучения, переоборудования транспортного средства (на газ), в аренду (для внутренне перемещенных лиц)", — сообщают специалисты.

В то же время как введение новой упрощенной системы налогообложения повлияет на расценки, эксперты пока точно не могут сказать. Ведь на цены больше влияют другие факторы — стоимость горючего и курс валют.

"Если цены и будут подниматься, 6% процентов нагрузки не будут значимым фактором", — предполагают они.

Больше о бизнесе

Напомним, в Верховной Раде Украины (ВРУ) зарегистрировали законопроект, предусматривающий очередные изменения для бизнеса с 1 января 2024 года. Речь идет о проекте закона №10166.

Также сообщалось, что в Государственной налоговой службе Украины предупреждают украинцев о системе наказаний за нарушение в сфере продаж онлайн. В частности, теперь строго наказывают за нелегальный бизнес в соцсетях Facebook и Instagram.